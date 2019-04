‘’J’ai surpris mon mari au lit avec sa belle-sœur… devrais-je les dénoncer ?’’

Bonjour Fleur,



‘’Je suis en pleine angoisse en ce moment. Et j’ai vraiment besoin de vos conseils pour m’en remettre. Il s’agit de mon mari, que je n’ai jamais imaginé me montrer. Et voilà, il l’a fait. Un soir en rentrant du boulot (ce jour-là, je suis rentrée plus tôt que prévu), j’entendais un bruit dans la maison, mais je ne savais pas d’où cela pouvait provenir. Le bruit s’amplifiait au fur et à mesure que j’avançais vers le salon. J’ai eu peur et je me suis dit que je devrais ressortir en courant, appeler la police, mais quelque chose m’attirait plus avant. Alors en poussant la porte de la chambre des enfants, Je découvrais mon mari et Surbine, la femme de son frère en train de faire l’amour. Je suis ressortie sans rien dire et depuis, tellement de choses me passent par la tête. Devrais-je demander le divorce ou continuer comme si de rien n’était? Devrais-je en parler à mon beau-frère? Besoin de conseils…’’



RÉPONSE DE FLEUR



Que c’est pénible cette situation surtout que de telles choses arrivent lorsqu’on s’y attend le moins. D’abord, commence à te relaxer pour éviter de te casser un nerf. Sors avec des amies, va te recréer un week-end chez tes parents, juste pour changer un peu d’air…



Divorcer n’est pas la solution, surtout si vous avez des enfants. ce serait faire de la peine à tes enfants et leur faire vivre l’angoisse de la séparation. Penses-tu que c’est ce que tu veux pour tes enfants? je pense bien que non.



Dire à ton beau-frère que sa femme couche avec ton mari, qui de surcroit est son frère, cela va soulever un gros tollé familial. Et ce ne serait pas intéressant que tu te retrouves dans une telle situation.



Garde ton calme comme tu l’as fait lorsque tu as découvert ton mari et ta belle-sœur en pleins ébats sexuels. Ils seront démasqués tôt ou tard.



En tout cas, bon courage et continue d’aimer ton mari d’un amour encore plus fort.













afriquefemme.com