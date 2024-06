« J’avais mis en place un collectif d’avocats pour défendre Ousmane Sonko », Me Bamba Cissé Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juin 2024 à 13:17 | | 0 commentaire(s)|

Lors d’une conférence de presse conjointe jeudi, Me Bamba Cissé, membre du groupe d’avocats représentant le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a divulgué des détails sur « l’affaire Ousmane Sonko ». Il a exposé en détail ses liens avec Sonko, expliquant les raisons qui ont motivé la formation d’un groupe d’avocats pour sa défense, ainsi que l’entrée de l’avocat franco-espagnol Juan Branco dans l’équipe. Me Bamba Cissé a révélé qu’il connaissait le Premier ministre actuel depuis 2002, mais qu’il avait commencé à le représenter en 2016, après sa radiation de la fonction publique par Macky Sall. Il a décrit Sonko comme charismatique et a expliqué avoir constitué un collectif d’avocats pour le défendre à l’époque. Lorsque Sonko a été accusé de viol en 2021, Me Cissé a fait appel à Me Khoureychi Ba pour former un groupe d’avocats, qui a ensuite fait appel à Juan Branco, un soutien de longue date de Sonko. Suite à l’insistance de Sonko, Juan Branco a été intégré à l’équipe de défense. Me Cissé a expliqué que leur objectif était de contrer les tentatives visant à éliminer Sonko de la course électorale, en raison de sa popularité. Il a décrit l’affaire Sonko comme la plus difficile de leur carrière, soulignant les risques encourus et les sacrifices faits pour défendre la cause. Me Cissé a salué tous ceux qui se sont battus, en particulier les prisonniers politiques, affirmant qu’ils avaient agi par patriotisme pour sauver le pays, sans attendre de récompense en retour.



Source : Lors d’une conférence de presse conjointe jeudi, Me Bamba Cissé, membre du groupe d’avocats représentant le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a divulgué des détails sur « l’affaire Ousmane Sonko ». Il a exposé en détail ses liens avec Sonko, expliquant les raisons qui ont motivé la formation d’un groupe d’avocats pour sa défense, ainsi que l’entrée […]Source : https://atlanticactu.com/javais-mis-en-place-un-co...

Accueil Envoyer à un ami Partager