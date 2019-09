Accueil Envoyer Partager sur facebook "J'étais mort de peur": Le témoignage bouleversant d'un collégien de 14 ans tabassé et violé par d'autres élèves Rédigé par Mamadou Mangane le 25 Septembre 2019 à 11:12 Quelques jours après la rentrée des classes, un collégien âgé de 14 ans, scolarisé dans la Loire, a été tabassé et violé par trois camarades dans les toilettes. Le jeune ado traumatisé a écopé d'onze jours d'ITT, ses trois bourreaux sont poursuivis.

Un témoignage qui fait froid dans le dos. Au micro de RTL ce mercredi 25 septembre, un adolescent de 14 ans dévoile les sévices que trois de ses camarades de classe lui ont fait subir dans les toilettes de leur collège. Quelques jours après la rentrée des classes, le collégien révèle avoir été tabassé, puis violé, par trois bourreaux, devant une trentaine de camarades de classe témoins des faits. C'est finalement un surveillant de l'établissement qui est venu mettre un terme aux violences.



Le jeune adolescent, encore traumatisé, s'est confié à RTL : "Je me suis fait taper et violer, à peu près dans tous le corps, beaucoup de fois (...) Je me suis relevé, ils m'ont mis un couteau sous la gorge en me disant que quoi que je fasse ils me retrouveront. J'étais mort de peur" rapporte le jeune Arthur. Scolarisé au collège de Rive-de-Gier dans la Loire, l'adolescent a écopé d'onze jours d'ITT, mais n'imagine plus retourner sur les bancs de l'école.



Le procureur ne reconnaît pas le viol



Aujourd'hui, la mère reste en colère contre l'établissement, et plus précisément contre l'inaction de la direction : "On n'a eu aucune aide. On est victime et en fait, on est seul" fustige-t-elle. La famille reproche à l'Éducation nationale d'avoir abandonné Arthur, face aux souffrances insoutenables qu'il a subies. Les trois agresseurs, eux, ont été poursuivis et seront présentés devant un juge pour enfants dans les prochaines semaines. Le procureur n'a pas retenu l'accusation de viol.



