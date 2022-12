J11- Ligue 1: L’AS Pikine battu par Sonacos 1-0 perd du terrain

L’AS Pikine n’avance plus. Après le match nul contre le Stade de Mbour lors de la dixième journée, le club phare de la banlieue de Pikine a été battu ce vendredi par Sonacos au stade Ely Manel Fall (1-0).



Alors que les deux équipes comptaient le même nombre de points et figuraient respectivement à la 7e et 8e place, Sonacos est désormais 5e et Pikine 10e.



Toutefois il faut rappeler que l’AS Pikine compte un match en moins à ce stade de la saison. C’est la rencontre qui a été interrompu contre Jaraaf.



Wiwsport