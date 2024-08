JO 2024 / Basket : Les USA enchaînent face au Sud Soudan qui jouera sa qualification contre la Serbie…

L'équipe américaine de basket-ball a poursuivi sur sa lancée en s'imposant face au Soudan du Sud, mercredi 31 juillet. Après avoir dominé la Serbie lors de leur premier match, les États-Unis ont su maintenir leur avantage face à une équipe sud-soudanaise qui n'a pas démérité.



Le score final de 103 à 86 en faveur des Américains ne reflète pas totalement la performance des joueurs du Soudan du Sud, qui ont réussi à rester dans le match pendant une bonne partie de la rencontre.



Néanmoins, l'expérience et la qualité de l'équipe américaine ont finalement fait la différence. Le Soudan du Sud aura une nouvelle chance de se qualifier pour les quarts de finale en affrontant la Serbie (2e du groupe C) et sa star Nikola Jokic, samedi prochain.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/JO-2024-Basket-Les-USA-e...