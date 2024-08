JO Paris 2024: Louis François Mendy échoue en demi-finale

L’athlète sénégalais Louis-François Mendy n’a pas validé son ticket pour la finale du 110 mètres haies des Jeux olympiques (JO) Paris 2024 en dépit d’une troisième place en demi-finale.



Le champion d’Afrique en titre a terminé troisième de sa série avec un chrono de 13 secondes 34. Il a accusé un petit retard au départ, avant de faire une bonne fin de course.



Le spécialiste sénégalais du 110 m haies a fait moins que lors des qualificatifs, où il avait réalisé un chrono intéressant de 13”31. Louis-François Mendy avait terminé premier de sa série et signé son meilleur chrono de l’année.



L’Américain Holloway Grant a réalisé le meilleur chrono des demi-finales avec 12 secondes 98.



Le Sénégalais de 25 ans, pensionnaire du Centre de développement africain de l’athlétisme (CDAA) et de l’AVEC, l’Athletic Vosges Entente Clubs (France), a fait mieux qu’à Tokyo (Japon) où, il avait été éliminé en série.



Depuis Ndiss Kaba Badji, en saut en longueur aux Jeux olympiques de Pékin (Chine), en 2008, aucun représentant de l’athlétisme sénégalais n’a réussi à atteindre la finale aux olympiades.



Louis-François Mendy, ancien sociétaire de l’Étoile athlétique club (EAC) de Grand-Yoff, dans la grande banlieue dakaroise, n’a pas réalisé son vœu de décrocher la deuxième médaille olympique du Sénégal, après celle obtenue par El hadj Amadou Dia Bâ en 1989.



Mendy clame depuis des années son ambition de faire comme son idole El Hadj Amadou Dia Bâ, l’unique médaillé olympique de l’histoire du sport sénégalais aux JO, qui avait remporté l’argent au 400 m haies à Séoul, en Corée du Sud.



