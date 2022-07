JOJ 2026 : 64 enseignants et éducateurs à l'école des valeurs olympiques Rédigé par leral.net le Samedi 16 Juillet 2022 à 08:34 | | 0 commentaire(s)| Ibrahima Wade, Vice-président du Comité national olympique sportif du Sénégal, Coordonnateur Général du comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, a procédé à Thiès, au lancement officiel du programme de formation des éducateurs et éducatrices au programme d’éducation aux valeurs olympiques. Soixante quatre (64) enseignants et éducateurs sont ainsi à l’école de ces valeurs olympiques, une démarche qui s’inscrit dans le processus de la préparation de cet événement qui va rassembler à Dakar, 4.676 athlètes venant de plus de 206 Comités nationaux olympiques.



