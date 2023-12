JOJ 2026: Macky Sall satisfait du travail de préparation de l'équipe à Diagna Ndiaye

Le Sénégal n’entend point rater l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) prévus en 2026. Ce défi redoutable fait que le président du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais Mamadou Diagna Ndiaye (CNOSS) ne veut pas qu’une seule fausse note gâche l’harmonie de ce grand événement qui se déroulera pour la première fois en terre africaine. Hier le président Diagna Ndiaye entouré du staff du Comité d’organisation des JOJ composé notamment de MM. Ibrahima Wade, Baïdy Agne, président du CNP, de Louis Lamotte entre autres a eu droit à un conseil présidentiel présidé par le président de la République Macky Sall, renseigne LeTémoin.



Un conseil auquel ont assisté tous les membres du gouvernement concernés par ce dossier notamment les ministres Matar Cissé (dircab du Président), Mamadou Moustapha Ba (Finances et Budget), Lat Diop (Sports), Me Oumar Youm (Forces armées), Pape Malick Ndour (Jeunesse)… Au cours de cette séance de travail, l’état de la préparation de ce grand événement sportif autant au niveau du Comité d’organisation que du côté du Gouvernement a fait l’objet d’un exposé au président de la République. Les discussions ont tourné autour de la disponibilité à temps des infrastructures sportives, des sites d’hébergement, des moyens de transports, de la sécurité…



De part et d’autre, des engagements et des assurances ont été mis sur la table du président de la République, mais aussi du président du CNOSS Mamadou Diagna Ndiaye. Le président de la République, satisfait du travail abattu par l’équipe du président Diagna Ndiaye et par le Gouvernement a salué le travail d’anticipation, de mobilisation générale. Il a aussi souhaité l’implication de toutes les collectivités locales qui abriteront les événements des JOJ. Il a donné des directives claires en terme de dix mesures fortes à son Gouvernement pour diligenter tout le processus afin d’éviter tout blocage.



D’ailleurs en conférence de presse aujourd’hui, le Comité d’organisation des JOJ de Dakar 2026 en collaboration avec l’Association nationale de la presse sportive va dévoiler les 10 grandes décisions présidentielles retenues hier lors de cette importante séance de travail en perspective de Dakar 2026.