JOJ « Dakar 2026 » : Barthélémy Dias réclame « la part d’héritage » pour la ville de Dakar

Voici des gens qui ont obtenu 112 millions d’euros sur la base de la signature de la mairie de Dakar. Et le maire de Dakar qui a signé, était à l’époque en prison, Khalifa Sall. Si la mairie de Dakar n’avait pas signé, n’avait pas candidaté, il n’y aurait pas de Jeux olympiques pour la Jeunesse. Alors, 112 millions d’euros, je vous invite à faire le calcul. Vous êtes quasiment à 80 milliards FCfa. Ces gens veulent gérer l’argent tout seuls. La ville de Dakar n’a aucune visibilité et n’a pas un euro là-dessus. Et ça, c’est à dénoncer. Et ça, il est temps que les Sénégalais le sachent

Quand une ville candidate pour accueillir des Jeux olympiques, la première raison qui motive une ville pour candidater, c’est d’abord l’héritage de ces jeux. Cela veut dire qu’aujourd’hui, ces gens ne sont pas en mesure de vous dire ce qu’ils sont disposés à faire pour la ville de Dakar, en termes d’infrastructures. Tous les projets qu’on leur a donnés, ils les ont rejetés. Ils travaillent tout seuls. J’ai eu à mettre les formes par rapport à ma relation avec le président Diagna Ndiaye. Mais c’est terminé !

Je communiquerai ce lundi, sur ce scandale qui se passe au COJOJ. Une petite brochette de personnes ne peut pas garder par-devers eux, quasiment 80 milliards, au nom d’une ville qui a candidaté et ne sont même pas en mesure de vous dire, voici les terrains synthétiques qu’on peut aménager dans vos quartiers, voici les bandes de terres qu’on peut aménager, transformer en parcours sportif. On leur a donné trois projets, on leur a donné la corniche des HLM. Un projet étudié, ficelé et chiffré. On leur a donné le boulevard de la Gueule Tapée, qui quitte la place de l’obélisque et qui va jusqu’à Abass Ndao

L’héritage de la ville de Paris aujourd’hui, ce sont des lignes de métro supplémentaires, des lignes de tramway supplémentaires, tout le village olympique à Paris a été transformé aujourd’hui, en logements sociaux. L’héritage des jeux de Paris est énorme. Il n’y a aucune ville au monde qui a eu à organiser des jeux olympiques et qui n’a pas d’héritage. Aujourd’hui, prendre Iba Mar, le réfectionner, ce n’est pas un héritage, Iba Mar, c’est de l’existentiel. Aujourd’hui, partir à la piscine olympique et faire des investissements, ce n’est pas un héritage, c’est de l’existentiel… La ville de Paris a obtenu en termes d’héritage, des milliards d’euros d’infrastructures nouvellement construites. Et à Dakar, on veut nous endormir. Ils ont 80 milliards et disent qu’il n’ont rien à construire. Le maire Khalifa Sall qui était en prison, a signé parce qu’on lui avait vendu un héritage pour Dakar…

la responsabilité, le devoir d’obtenir et d’exiger un héritage

Ce qui se passe pour l’organisation des JOJ est inadmissible. Même le gouvernement du Sénégal, ne devrait pas l’accepter. Vous devez vous battre pour que Dakar puisse être considérée et respectée, parce que c’est Dakar qui a candidaté, ce n’est pas le CNOSS