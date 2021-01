JOTNA renouvelle ses instances : Dr Abdoulaye Niane, Nouveau Président de La Coalition La Conférence Nationale des Leaders de la Coalition JOTNA a tenue son Assemblée Générale Ordinaire ce samedi 23 Janvier 2021 pour le renouvellement des instances de la Coalition. Après concertation le Dr Abdoulaye Niane, a été élu Nouveau Président, succédant ainsi à Bruno d'Erneville.

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Janvier 2021 à 18:34 | | 0 commentaire(s)|

Au vu du contexte de la pandémie et des mesures édictées par les autorités, l’AG s’est tenue en visioconférence pour éviter les rassemblements. Selon le communiqué reçu, l’équipe sortante dirigée par le Président Bruno d'Erneville a reçu les vives félicitations de l’Assemblée Générale pour avoir tenu après les soubresauts subis par la Coalition suite au départ de plusieurs organisations de la Coalition. Le Président Bruno d’Erneville a pour sa part remercié toute son équipe et a informé de sa décision de ne pas se représenter pour un deuxième mandat de 6 mois.



L’Assemblée a par la suite élu à l’unanimité la nouvelle équipe pour les six prochains mois dont voici la composition :



- Docteur Abdoulaye Niane, Président du Parti Téranga Sénégal, est élu Président de la Coalition JOTNA



- Arona Touré, Président de du Mouvement Pencum Sénégal, est élu Coordonnateur Général du Comité Exécutif National de la Coalition JOTNA



- Ndeye Sow, Présidente du Mouvement Liggeyal Sénégal et Gora Fall, Coordonnateur de TS 1924 ont été reconduits comme assesseurs auprès du Président



La nouvelle équipe dirigée par le Docteur Abdoulaye Niane, a remercié l’Assemblée Générale pour la confiance et entend s'inscrire dans la continuité de l’excellent travail fait par l’équipe sortante, en élargissant la Coalition pour asseoir encore plus sa position au sein de l’opposition et porter le combat pour la défense des intérêt des citoyens sénégalais devant un régime qui de plus en plus montre son incapacité à apporter des réponses concrètes aux difficultés que vivent les populations.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos