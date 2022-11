JSSS3: le CNLS a mis les petits plats dans les grands, plus de 500 hôtes étaient de la partie Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Novembre 2022 à 21:29 | | 0 commentaire(s)| Le Conseil National de Lutte contre le Sida a organisé la "3ème édition des journées scientifique sida au Sénégal (JSSS3), lancée le 1er novembre 2022 au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD). Plus de cinq cents (500) acteurs en provenance de toutes les régions, des pays et organisations à cet événement qui est un cadre de concertation et de partage pour une meilleure synergie des actions futures permettant de mettre fin à l'épidémie de Sida à l'horizon 2030.



Accueil Envoyer à un ami Partager