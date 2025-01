JUSTICE ET ÉQUITÉ AU SÉNÉGAL Taxawu Sénégal dénonce une justice à deux vitesses Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2025 à 14:45 | | 0 commentaire(s)|







Taxawu Sénégal fustige une justice à deux vitesses dans le traitement des affaires judiciaires, pointant une disparité flagrante entre la célérité dans l’affaire des gardes de Samm Sa Kaddu et l’inaction concernant l’incendie criminel de son siège. Le mouvement politique appelle les autorités à identifier et traduire en justice les auteurs de l’attaque qu’il qualifie de « lâche et abjecte », tout en dénonçant une impunité qui entame la confiance des citoyens dans les institutions de l’État.







Dans un communiqué de presse publié le 8 janvier 2025, la plateforme politique Taxawu Sénégal a exprimé sa vive préoccupation concernant ce qu’elle qualifie de « traitement singulier et orienté » de la justice sénégalaise. Le mouvement pointe du doigt une différence marquée entre la rapidité d’action des autorités dans une affaire impliquant des membres de la sécurité de la coalition Samm Sa Kaddu et l’inaction face à l’incendie criminel ayant visé leur siège il y a deux mois.

Taxawu Sénégal s’étonne de la « diligence et de la célérité » dont ont fait preuve les autorités dans le traitement de l’affaire concernant la sécurité de la coalition Samm Sa Kaddu, où des investigations ont été bouclées en un temps record, suivies d’un procès et d’un verdict rendu. En revanche, concernant l’attaque incendiaire de son siège, le mouvement déplore l’absence de progrès significatifs malgré l’existence, selon eux, de preuves accablantes, notamment des images et des enregistrements. Ces preuves impliqueraient directement des assaillants et un haut responsable d’un parti au pouvoir, qui aurait proféré des menaces explicites la veille de l’incident.

Le mouvement politique dénonce une « politique de deux poids, deux mesures » et estime que cette disparité dans le traitement des affaires nuit à la confiance des citoyens envers les institutions de l’État. « Rien ne justifie que des criminels identifiables liés à un acte aussi lâche et abject que l’incendie volontaire de notre siège puissent bénéficier d’une impunité scandaleuse », lit-on dans le communiqué.

Taxawu Sénégal appelle à une enquête approfondie sur l’incendie et exige que ses auteurs soient identifiés, traduits en justice et sanctionnés à la hauteur de leurs actes. Le mouvement réaffirme son engagement à veiller à ce que cette affaire ne soit pas étouffée sous des pressions politiques.

Par ailleurs, Taxawu Sénégal salue le retour en liberté de plusieurs jeunes détenus après deux mois passés à la prison de Saint-Louis, dénonçant leur détention qu’il juge arbitraire. Le mouvement exprime son soutien indéfectible aux familles des personnes toujours en détention.

Toujours dans son communiqué, la plateforme politique présidée par l’ancien maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall réaffirme son engagement à défendre les principes d’équité et de justice, tout en appelant à la rigueur nécessaire pour garantir le respect des lois au Sénégal.





Sidy Djimby NDAO







Source : Source : https://www.jotaay.net/JUSTICE-ET-EQUITE-AU-SENEGA...

