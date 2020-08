Jacob Blake : L’Afro-Américain sur lequel la police a tiré 7 fois est paralysé

L’homme noir qui s’est fait tirer dans le dos à plusieurs reprises par des policiers du Wisconsin est paralysé à partir de la taille, a déclaré son père.



Jacob Black, 29 ans, a reçu sept balles au dos alors qu’il se rendait dans sa voiture. L’incident survenu dimanche dernier a déclenché deux nuits de protestations. Des bâtiments et des voitures ont été incendiés.



La vidéo de la fusillade, filmée de l’autre côté de la rue et diffusée sur les réseaux sociaux, montre le père de trois enfants penché dans la voiture alors qu’un officier le saisit par sa chemise, et lui tire sept coups de feu dans le dos.

Afrikmag