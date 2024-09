Jacques Boyer, nouveau Représentant de l'UNICEF au Sénégal, prend fonction

Le vendredi 13 septembre 2024, marque une nouvelle étape dans la collaboration entre le Sénégal et l’UNICEF, avec l'arrivée de Jacques Boyer en tant que nouveau Représentant de l’organisation onusienne dans le pays. Ce dernier a présenté sa lettre d’accréditation à la Ministre de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères, Madame Yassine Fall, officialisant ainsi le début de sa mission.



Avec plus de 35 ans d’expérience au sein de l’UNICEF, Jacques Boyer apporte une expertise et un engagement solide, pour renforcer les efforts du gouvernement sénégalais dans la promotion et la protection des droits des enfants. Son rôle s'inscrit dans la continuité de la mission de l’UNICEF, qui travaille en étroite collaboration avec les autorités locales et les partenaires, pour améliorer le bien-être des enfants et des jeunes.



Dans son allocution, Jacques Boyer a réaffirmé sa volonté de poursuivre les initiatives visant à garantir les droits fondamentaux des enfants au Sénégal. Il a souligné l’importance de l’éducation, de l'accès aux soins de santé et de la protection contre les violences. " Mon engagement est de renforcer nos actions pour bâtir un avenir plus équitable et durable pour tous les enfants, adolescents et jeunes du Sénégal ", a-t-il déclaré.



Sous sa direction, l’UNICEF continuera à s'appuyer sur ses partenariats existants, pour s'assurer que chaque enfant au Sénégal puisse s'épanouir dans un environnement sûr, inclusif et propice à son développement.



LeSoleil_Digital



Ministère de l'Intégration Africaine et des Affaires Étrangères

UNICEF Sénégal