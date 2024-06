«Jakartaman» tué et brûlé à Mbodjène: Deux autres individus arrêtés

L’affaire du «Jakartaman» Moustapha Dimé, tué et brûlé dans un champ à Mbodjène, connaît un nouveau développement. Après l’arrestation du tueur présumé, un certain M. F. Sy, ami de la victime, qui a déclaré être le meurtrier, la police a arrêté deux autres individus.



Ces derniers auraient acheté la moto de la victime. D'aprés "L’Observateur", repris par "Seneweb", ils sont tombés à la suite de l’exploitation des résultats des réquisitions adressées à deux opérateurs de téléphonie par les enquêteurs « Ces deux présumés receleurs ont été arrêtés à Ngu,ékhokh puis conduits au commissariat urbain de Tivaouane », souligne le journal.



Le présumé tueur du «Jakartaman» a déclaré, face aux enquêteurs, avoir mis fin aux jours de son ami, à la suite d’une bagarre survenue la nuit du dimanche 2 juin. Il a juré avoir commis seul le crime. Mais d’après les médias, l’enquête révèle qu’il pourrait avoir bénéficié de complicité.

