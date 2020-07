Jam Fever revient pour l'été avec le clip de Mash Up Di Place feat Cé'Cile Rédigé par leral.net le Mardi 28 Juillet 2020 à 16:00 | | 0 commentaire(s)|

Jam Fever revient avec son nouveau hit. Du Congo de ses origines, à la Jamaïque devenue sa terre d’élection, Jam Fever impose sa musique métissée et fusionnelle. Son nom d’artiste Jam Fever – littéralement « la fièvre de la Jamaïque » – est un cli...





Source : Jam Fever s’impose single après single comme l’un des plus brillants producteurs et faiseurs de hits de l’époque. On découvre son nouveau tube avec Cé’Cile. Il s'appelle Mash Up Di Place, à découvrir avec le clip tourné en Jamaïque.Source : https://www.podcastjournal.net/Jam-Fever-revient-p...

Accueil Envoyer à un ami Partager