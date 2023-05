Jamilah Diallo, Coordinatrice adjointe du Nemmeku Tour, donne des nouvelles après une supposée arrestation Des nouvelles sont enfin parvenues concernant Jamilah Ibrahim Diallo, Coordinatrice adjointe du Nemmeku Tour, suite à des informations faisant état de son arrestation par la Section de Recherche de Colobane. Des membres du parti Pastef ont exprimé leur inquiétude quant à la disparition présumée de cette responsable. Cependant, il a été révélé que Jamilah Diallo était effectivement détenue dans les locaux de la Section de Recherche, et elle a récemment donné de ses nouvelles après avoir été relâchée à l'issue d'une audition.



Les détails de l'arrestation :



Jamilah Diallo a été appréhendée par des éléments de la Section de Recherche de Colobane, suscitant l'inquiétude de ses collègues et soutiens au sein du parti Pastef. Pendant plusieurs heures, l'absence de nouvelles concernant sa situation a alimenté les spéculations et les préoccupations quant à son sort.



Les nouvelles rassurantes :



Finalement, Jamilah Diallo a réussi à donner de ses nouvelles, apaisant ainsi les craintes de ceux qui s'inquiétaient pour sa sécurité. Elle a confirmé avoir été relâchée après avoir été soumise à une audition par les autorités. Selon ses propres déclarations, elle aurait été soupçonnée d'avoir incité à l'insurrection et d'avoir participé à une manifestation interdite.



Réactions et implications :



L'arrestation et la libération de Jamilah Diallo ont suscité de vives réactions parmi les membres du parti Pastef et les sympathisants. Certains dénoncent une tentative de répression et d'intimidation à l'égard des militants politiques, tandis que d'autres appellent à une enquête approfondie sur les raisons de son arrestation.



Conclusion :





Après avoir été portée disparue pendant un certain temps, Jamilah Diallo, Coordinatrice adjointe du Nemmeku Tour, a finalement été libérée après son audition par la Section de Recherche de Colobane. Les soupçons qui pesaient sur elle concernaient son implication présumée dans l'appel à l'insurrection et sa participation à une manifestation interdite. Cette affaire a suscité des réactions passionnées, mettant en lumière les enjeux entourant les libertés politiques et les droits des militants au Sénégal.















