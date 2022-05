Jammi Gokh Yi Thiès: "ce pays n'appartient pas à Macky Sall, de gré ou force, nous..."

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Mai 2022 à 07:43 | | 0 commentaire(s)|

"Ce pays n’appartient pas à Macky Sall et il doit organiser des élections transparentes. Nous avons des solutions à la souffrance des Sénégalais. Nous ne demandons rien que la possibilité de participer à des élections libres et transparentes dans ce pays". Ce sont les propos de Omar Badiane tête de liste de la coalition Jammi Gox Yiii à Thiés.

Recalée pour 2.600 doublons et 17.000 autres motifs, la coalition Jammi Gox Yi prône une participation de gré ou de force aux élections selon Omar Badiane.