Janet L. Yellen, Secrétaire au Trésor américain : « L’Afrique façonnera l’avenir de l’économie mondiale »

Première étape de la tournée africaine de la Secrétaire au Trésor américain, Dakar a été le cadre de la présentation du nouvel engagement des Etats-Unis en Afrique. Mme Janet Yellen a présenté le cadre d’une coopération qui doit s’adapter à un contexte international volatil mais avec l’ambition de tirer profit de la croissance démographique du continent.

Toutes les Pme sénégalaises n’ont pas l’opportunité de présenter leur business au Secrétaire américain au Trésor. « Delvic Sanitation Initiatives » a eu cet honneur. Elle a présenté, hier, son potentiel lors d’une visite de Mme Janet L. Yellen, au siège de la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der) où elle a délivré son principal discours, au premier jour de sa visite au Sénégal. Spécialisée dans la transformation des boues de vidange en divers produits (engrais bio, pavés, huiles), grâce à un partenariat avec l’Onas (Office national de l’assainissement du Sénégal) et l’appui de la Der, de l’Usaid et d’organisations caritatives, « Delvic » a pu développer « des solutions intelligentes pour un assainissement durable » et s’intéresse maintenant au marché sous-régional. Exemple parfait de « la nouvelle dynamique entrepreneuriale en cours au Sénégal », selon les mots de Mame Aby Sèye, la Déléguée générale de la Der, lors de son allocution. Une Pme, adossée à des financements et accompagnée dans son développement parmi les milliers en phase de croissance, au cœur de la problématique qui se pose à l’Afrique : l’élan démographique du continent peut propulser la croissance économique si et seulement des investissements adéquats sont réalisés aujourd’hui pour créer des opportunités pour tous. Mais, a prévenu la Ministre américaine, « tout au long de l’histoire, les populations jeunes qui n’ont pas d’opportunités sont exposées aux troubles et aux conflits »… Le défi démographique est ainsi perçu par l’administration Biden comme « une opportunité » pour le continent.

Nouvelle stratégie pour l’Afrique

Alors que sa visite est présentée comme l’expression de la volonté des Etats-Unis d’agir en Afrique sur le terrain de la concurrence avec la Chine, Mme Yellen a plutôt présenté les grandes lignes d’une nouvelle vision faite de plus de proximité et de justesse dans les choix « dans l’une des périodes les plus volatiles de l’histoire récente », non sans rappeler les principes de bonne gouvernance. « L’incroyable promesse de l’Afrique est la raison pour laquelle les Usa ont défini une nouvelle stratégie à l’égard de l’Afrique subsaharienne », a expliqué l’ancienne présidente de la puissante Réserve fédérale américaine (Fed). Il s’agit, selon elle, « de moderniser nos relations en nous concentrant sur ce que nous pouvons faire ensemble, plutôt que sur ce que nous pouvons faire l’un pour l’autre ». Elle a indiqué que ce nouvel engagement des Usa pour l’Afrique « n’est pas transactionnel, pour le spectacle ou à court terme ». Les « formidables » possibilités économiques du continent, le partenariat sur « les priorités mondiales » et comment « le succès de tous ces objectifs dépend d’institutions fortes, ouvertes et responsables », ont été les thèmes visités dans son discours par Mme Yellen, avec en filigrane le devoir d’adaptation. Elle a réitéré la nécessité d’investir dans les populations en améliorant l’accès à une éducation et à des soins de santé de qualité, ainsi qu’à des infrastructures de qualité. La Secrétaire au Trèsor a aussi cité les engagements de son pays en Afrique (Development finance corporation avec 11 milliards de dollars ; le Mcc dans 14 pays africains avec 3 milliards de dollars de programmes actifs ; 350 millions de dollars pour une nouvelle initiative numérique avec l’Afrique ; 800 accords commerciaux signés grâce au programme Prosper Africa ; le Global fragility act pour la prévention des conflits). Mme Yellen a posé les enjeux en ces termes : « Si nous faisons les bons investissements, l’élan démographique peut se traduire par un élan économique. Et la transformation de l’Afrique aura des effets qui dépasseront largement ses frontières ». Ce nouveau partenariat est symbolisé par l’origine africaine (Nigeria), de son adjoint, le sous-secrétaire au Trésor, Wally Adeyemo.

Samboudian KAMARA

Dette africaine : plaidoyer pour un allègement significatif

La Secrétaire américaine au Trésor a plaidé, hier, à Dakar, pour un allègement significatif de la dette des pays africains, en citant nommément la Chine, afin d’aider certains à « reprendre pied », en prévention de probables « effets des turbulences mondiales » sur sa viabilité. Selon Mme Janet L. Yellen, « la communauté internationale, y compris la Chine, doit fournir un allègement significatif de la dette pour aider les pays à reprendre pied » car, selon elle, « un allègement de la dette en temps opportun est dans l’intérêt des débiteurs comme des créanciers ». Elle a réitéré le soutien des Usa aux pays qui mettent en place « de solides pratiques de gestion et de transparence de la dette ». Mais les pays qui le font peuvent encore se retrouver « en situation de surendettement », a-t-elle alerté, en soulignant « l’importance de fournir des traitements de la dette complets et opportuns ». Mme Yellen a indiqué, par ailleurs, que « de nombreuses économies africaines souffrent d’un manque de flexibilité budgétaire, mais elles doivent pouvoir continuer à réaliser d’importants investissements publics. Et beaucoup ont un fardeau de la dette insoutenable ». Selon l’ancienne professeure d’économie, « la dette est un instrument essentiel pour le développement lorsqu’elle est bien utilisée, c’est-à-dire dans le cadre d’une stratégie financière plus large qui inclut la mobilisation efficace des ressources nationales ».

S. KAMARA

L’agriculture, l’entreprenariat et les Dts au menu des échanges avec Oulimata Sarr…

La Secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a eu des séances de travail, hier matin, avec les ministres de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr, et celui des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ.

En tournée en Afrique, la Secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, est à Dakar depuis jeudi. Elle a eu, hier matin, une séance de travail avec son homologue sénégalaise en charge de l’Économie, du Plan et de la Coopération. Oulimata Sarr s’est félicité de cette visite qui intervient après le sommet États-Unis Afrique de Washington Dc où le président Joe Biden a annoncé plus de 15 milliards de dollars d’engagements, d’accords et de partenariats en matière de commerce et d’investissements. « Cette visite est une belle opportunité. Notre coopération avec les États-Unis est une coopération multidimensionnelle. Ce pays nous accompagne dans plusieurs secteurs d’activités, notamment la santé, l’agriculture et l’énergie. Nous avons au Sénégal plus d’une cinquantaine d’entreprises américaines. Et nous aimerions voir beaucoup plus le secteur privé américain au Sénégal », a souligné Oulimata Sarr. Selon elle, en dehors de la souveraineté alimentaire et l’accès aux fertilisants, la visite de la Secrétaire américaine au Trésor permettra d’aborder les Droits de tirages spéciaux (Dts) du Fmi. Le Président Macky Sall plaide régulièrement pour une réallocation de Dts de pays riches en faveur des pays pauvres, notamment africains.

De son côté, la Secrétaire américaine au Trésor estime que ces échanges permettront de redoubler d’efforts pour élargir les opportunités économiques aux jeunes et aux femmes. « Nous avons beaucoup à discuter, notamment de la manière dont les banques multilatérales de développement doivent évoluer pour mieux relever les défis transfrontaliers tels que le changement climatique, les conflits, la fragilité et les pandémies », explique Janet Yellen. Elle invite les banques multilatérales de développement à adapter leur vision, leurs incitations, leurs approches opérationnelles et leur capacité financière pour répondre efficacement aux défis transfrontaliers.

Demba DIENG

… Aider le Sénégal à faire face aux chocs

Après le Ministre du Plan et de la Coopération, la Secrétaire d’État américaine au Trésor, Janet Yellen, a rencontré, hier dans l’après-midi, le Ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ. « L’inflation à laquelle le monde fait face a causé l’augmentation des prix des denrées alimentaires, des engrais et de l’énergie. Les économies sont également ralenties à cause des chocs récents. Nous allons essayer de voir comment est-ce qu’on peut renforcer notre partenariat pour faire face à ces chocs. Nous allons également identifier les opportunités de partenariat pour mettre en place une économie sénégalaise beaucoup plus forte avec des institutions fortes pour mieux faire face aux défis nationaux et internationaux », a déclaré Janet Yellen.

De son côté, Mamadou Moustapha Bâ a salué la décision de l’administration américaine d’accompagner l’Afrique, les trois prochaines années à travers des interventions dans plusieurs secteurs. « Je voudrais tout d’abord vous remercier pour l’honneur que vous nous faites de commencer votre visite par le Sénégal. Ainsi, vous donnez une excellente suite au deuxième sommet États-Unis-Afrique qui a eu lieu le 15 décembre 2022 », dit-il, saluant la décision de l’administration Biden d’investir 55 milliards de dollars dans les trois prochaines années dans des domaines aussi divers que la protection de l’environnement, l’adaptation au changement climatique, la transition énergétique des chaînes d’approvisionnement, l’entreprenariat et la recherche et l’innovation. D. DIENG

