Japon : Un séisme de magnitude 7 enregistré au large de Fukushima ! Rédigé par leral.net le Samedi 13 Février 2021 à 19:27 | | 0 commentaire(s)|

Un séisme sous-marin de magnitude 7 a eu lieu ce samedi 13 février 2021 au large du nord-est du Japon peu après 23h heure locale et a été fortement et longuement ressenti également à Tokyo, mais aucune alerte tsunami n’a été déclenchée. Selon RFI qui cite l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS), le tremblement de […] Un séisme sous-marin de magnitude 7 a eu lieu ce samedi 13 février 2021 au large du nord-est du Japon peu après 23h heure locale et a été fortement et longuement ressenti également à Tokyo, mais aucune alerte tsunami n’a été déclenchée. Selon RFI qui cite l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS), le tremblement de terre a eu lieu à une profondeur de 54 kilomètres dans l’océan Pacifique au large de la zone de Fukushima, ravagée par le séisme et tsunami du 11 mars 2011.



Source : Source : https://www.lasnews.info/japon-un-seisme-de-magnit...

Accueil Envoyer à un ami Partager