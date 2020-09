Jaxaay: violentes confrontations entre les forces de l'ordre et la population

Vendredi 11 Septembre 2020 à 18:48

Après avoir interrogé deux témoins, on retient qu’il y avait bel et bien des confrontations entre forces de l’ordre et la population. Ça s’est passé entre 15 et 16h.



Apparemment, les jeunes ont brûlé des pneus et la police de Jaxaay est arrivée en premier sur les lieux, avant d’appeler en renfort la gendarmerie de Keur Massar. Nous y reviendrons avec beaucoup plus d’informations. Restez branchés sur Leral.net, « l’information en temps réel ».





