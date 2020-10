«Je conteste tout»: détenu en France, le programmeur russe Alexandre Vinnik plaide non coupable Rédigé par leral.net le Lundi 19 Octobre 2020 à 22:55 | | 0 commentaire(s)|





Source : Au cours d’une audience qui s’est tenue ce lundi 19 octobre à Paris, Alexandre Vinnik, incarcéré en France après son extradition de Grèce en janvier 2020, a déclaré qu’il n’avait rien à voir avec le virus Locky et a rejeté les accusations d'extorsion et de blanchiment dans le cadre d'un groupe criminel portées contre lui par la partie française.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202010191...

