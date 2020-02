"Je couchais avec des vierges pour un rituel d’argent": Les terribles révélations d’un ancien footballeur nigérian

Idah Peterside, qui est maintenant un prédicateur oint de l’Évangile, a avoué mardi 11 février dernier lors d’une interview sur Brila FM qu’en grandissant, il a couché avec des vierges juste pour réussir dans ses activités de grand gardien de but.



Selon le pasteur, il avait tellement faim de gloire et d’argent qu’il a rejoint l’occulte.



Il a révélé que sa tâche était d’initier les femmes en ayant des relations sexuelles avec des vierges.



«C’était tellement mauvais pour moi que je suis même allé dans le culte démoniaque; J’étais impliqué dans l’occultisme et les gens ne le savaient pas »,



«J’ai fait tout cela parce que je voulais de l’argent et une célébrité qui ne venaient pas. Mon cas était si mauvais que j’avais l’habitude de rencontrer des serpents. Le mien était de première classe; C’était fou.”



«Ce qui m’a propulsé à l’étape suivante dans l’occultisme dépendait du nombre de femmes avec qui je couchais parce que mon engagement était d’initier des femmes.”



“Je n’ai pas couché avec elles par amour ou pour une relation; ma mission était juste de les initier et de continuer », a-t-il raconté.