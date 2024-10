« Je n’ai jamais truqué les chiffres budgétaires », Amadou Bâ répond à Ousmane Sonko Rédigé par leral.net le Mardi 22 Octobre 2024 à 11:50 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Amadou Ba/ Saliou Ndong À la fin du mois de septembre, le Premier ministre Ousmane Sonko a dénoncé une « corruption généralisée » sous le gouvernement de Macky Sall, accusant notamment d’anciens ministres, dont Amadou Ba, d’avoir manipulé les données des finances publiques. Amadou Ba, président de la coalition Jam ak Jerign, a fermement rejeté ces accusations lors d’une conférence de presse tenue ce lundi 21 octobre au siège du Parti socialiste. « Tout au long de ma carrière, j’ai servi le Sénégal avec rigueur, transparence et intégrité. Aucune fraude ou malversation ne peut m’être imputée », a-t-il déclaré, selon Seneweb. Il a rappelé qu’il avait quitté son poste au ministère des Finances en avril 2019 et qu’il n’était plus ministre entre 2019 et 2023, soulignant que ces accusations étaient « infondées » et visaient à « désinformer ». L’ancien Premier ministre de Macky Sall a également exprimé des doutes sur la véracité des déclarations d’Ousmane Sonko concernant la dette publique et le déficit budgétaire, affirmant qu’« il est facile de lancer des accusations sans preuve, mais la vérité persiste. Je n’ai jamais falsifié les statistiques budgétaires et je mets en doute sérieusement ces allégations ».



