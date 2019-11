"Je n’ai pas besoin de mon 6e enfant, c’est pourquoi je l’ai jeté dans une fosse"

La porte-parole du commandement de la police de l’Etat, Abimbola Oyeyemi, a déclaré que son arrestation faisait suite à un appel de détresse reçu par des membres de la communauté émanant de certains enfants qui ont entendu le cri d’un bébé dans la grande fosse.



«Après avoir reçu cette information, le DPO Owode-Yewa a rapidement conduit une équipe de policiers sur les lieux où le bébé a été sauvé. L’enquête a révélé par la suite que c’était ladite Risikat Olabintan qui avait donné naissance au bébé en cachette et l’avait jeté à l’intérieur de la fosse à 5 heures du matin.



«Lors de son interrogatoire, elle a avoué qu’elle avait effectivement donné naissance au bébé, qui était le sixième de ses enfants, et qu’elle n’avait aucun moyen de tous les nourrir puisque son mari s’était enfui vers une destination inconnue depuis un certain temps. Le bébé et la mère sont actuellement à l’hôpital pour des soins médicaux et le bébé réagit positivement au traitement.



L’accusée a déclaré qu’elle avait jeté son enfant dans la fosse parce qu’elle n’avait pas besoin de lui.



"J’ai déjà cinq enfants dont j’ai du mal à m’occuper. Mon mari m’a abandonnée avec eux. Alors, je n’ai pas besoin du sixième enfant et c’est pourquoi je l’ai jeté à l’intérieur dans la fosse dès que je l’ai eu», à t-elle dit.