Je ne puis vous dire pourquoi le President ne s’est pas prononcé publiquement sur la question de l’immigration clandestine

loquace sur certains sujets et tantot bref ou silencieux sur d’autres qui a fait face à Babacar Fall dans l émission Jury du dimanche.

La traditionnelle question relative au troisième mandat a tout simplement été balayée par M. Abdou Latif Coulibaly. « Je ne répondrai pas à cette question », se montre t-il bref et ferme. En revanche le Secrétaire général du Gouvernement a été moins concis sur l’immigration clandestine et tous les commentaires qu’elle continue de susciter. Après avoir salué le « deuil national » initié un peu partout dans le pays, l’ancien ministre de la Culture s’est mû en un véritable défenseur du pouvoir d’une manière générale. « Le predident s’est bel et bien exprimé sur ces drames qui ont secoué notre pays. Certains ministres comme celui de l’Interieur, n’ont pas étaient indifferents face à ce problème. Or tous sont des voix autorisées, susceptibles de parler au nom de son Excellence », commente M. Coulibaly. Toutefois, il ajoute ne pas savoir pourquoi l’actuel locataire du palais n’a pas pris la parole de manière publique sur cette affaire. En sus le SG du Gouvernement a reconnu l’absence de chiffres officiels sur ce fléau, chose qui s’explique, selon lui, par la clandestinité du phénomène.

Pour boucler cette page immigration irreguliere, il a refusé d’imputer toute la responsabilité à l’échec de la politique de l’emploi. Après avoir justifié sur les plans

historique et celui de l’intérêt national, la « volte-face » d’Idrissa Seck, le consultant est ensuite revenu sur certains limogeages assez inattendus lors de la formation du dernier gouvernement. « Ce n’est pas parce qu’on quitte le gouvernement, qu’on quitte en même temps la mouvance présidentielle ou le parti lui même », précise le journaliste.



