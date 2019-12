“Je ne suis pas fatigué", dixit Museveni après 33 ans à la tête de l’Ouganda

Le président ougandais, arrivé au pouvoir le 29 janvier 1986, a révélé dans une lettre ouverte publiée sur son blog qu’il avait délibérément perdu du poids en se débarrassant de la graisse accumulée dans son corps parce que les médecins n’avaient pas clairement expliqué l’erreur de ne pas lutter contre la graisse.”



On y lisait en partie «Je ne suis pas du tout fatigué. J’ai toutefois délibérément perdu du poids en éliminant cette graisse que j’avais laissé s’accumuler dans mon corps parce que les médecins ne nous avaient pas clairement expliqué l’erreur de ne pas combattre la graisse. “



Il a ensuite promis: «À l’avenir, je vais vous expliquer cette prise de conscience.



“Je suis passé de 106 kg à maintenant 76 kg. Je vais stabiliser mon poids à 76 kg car c’est celui qui correspond à ma taille de 5,7 pieds. “



Musveni a ajouté que son “engagement dans les luttes politiques est pour des missions historiques de patriotisme (amour de l’Ouganda), de panafricanisme (d’amour de l’Afrique), de transformation socio-économique et de démocratie.



Pourquoi? C’est pour la prospérité par l’intégration des marchés, pour la sécurité stratégique et fraternité en Afrique.



Museveni a également révélé que tous ses enfants, sauf un, avaient tous choisi le secteur privé plutôt que le secteur public.



Le dirigeant ougandais, qui a promis de discuter de “la campagne anti-obésité” dans son prochain article sur un blog, a déclaré que tous ses enfants avaient entamé leur carrière dans l’industrie du bétail.