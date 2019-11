«Je suis mariée mais je préfère faire l’amour avec ma sœur»

Vous me jugerez certainement, mais ce que je vis remonte à plusieurs années. Mon mari ne le sait pas et je me sens quelques fois coupable.



Mon mariage date de l’an 2000, tout va bien sauf la vie sexuelle que j’entretiens avec mon mari. Lorsque nous faisons l’amour, il s’applique à fond, malheureusement je suis plus portée par les actions de ma petite sœur.



Il n'y a qu’avec elle que je me sens sexuellement bien. Depuis notre tendre enfance, nous avions développé cette relation exceptionnelle, qui va au-delà du lien de sang.



A l’âge de 10 ans, j’avais regardé un film pornographique avec ma sœur cadette et la nuit, nous avions voulu tenter l’expérience.



Je lui avais demandé de prendre les devants, nous nous sommes touchées et personne n’est restée indifférente.



Ça été comme ça pratiquement tous les soirs jusqu’à ce que je me marie. Pour continuer notre affaire sans le moindre soupçon, j’ai demandé à ma sœur de venir vivre avec mon mari et moi.



Elle n’était pas trop enchantée par l’idée mais a fini par mordre. Quand mon mari me touche, cela ne m’excite pas mais je fais des efforts pour participer au moment.



Après avoir fini avec lui lorsque je passe à la douche, ma sœur me rejoint sous le regard ignorant de mon homme.



Nous faisons tout ce que nous voulons avant de regagner chacune son lit. Lorsqu’il part en voyage, la maison est à nous.



Je veux bien arrêter, j’ai essayé quelques fois, hélas c’est plus fort que moi. Je ne crains qu’un jour mon mari découvre la vérité !



Que faire? J’ai vraiment besoin de vos conseils!











AFRIKMAG