« Je n’aime pas voir chaque jour mon mari, c’est naturel en moi ! J’ai un problème depuis que je me suis mariée il y a 6 mois. Mon problème, c’est que je veux que mon époux se marie à d’autres femmes mais il refuse catégoriquement. Nous ne sommes pas encore allés à la mairie mais lui veut signer la monogamie alors que moi, je n’en veux pas. Je lui ai une fois dit que je veux seulement être la « première femme » et peu importe qu’il se marie à plusieurs autres femmes. Moi mon penchant naturel, c’est que je ne veux pas toujours coucher avec mon mari et le voir chaque jour débarquer à mes pieds. Cela me rend malade.



Je suis naturellement comme ça



Mais je ne peux pas le lui dire. Même lorsque je n’étais pas mariée, quand mon copain avait plusieurs nymphes à lui, je m’en réjouissais carrément parce que ça m’arrangeait très bien. Mais ceux qui me fréquentaient du matin au soir, ils m’énervaient au bout du compte. La preuve quand mon mari voyage, c’est une grande fête pour moi car je suis contente. Je l’aime beaucoup mais je n’aime pas toujours le voir devant moi.



Ça, je n’aime pas et c’est naturel en moi. J’adore particulièrement travailler, descendre, regarder la télé, cuisiner mais SEULE. Pendant mon adolescence, je pouvais rester seule, toutes les vacances entre ma chambre et le salon sans sortir. J’ai pris congé mais je suis sorti une seule fois de ma demeure. Mais voir chaque jour mon mari me coupe le souffle. C’et d’ailleurs ce qui me donne beaucoup d’insomnie les nuits et notre lit me parait petit.



Chez moi, j’avais une grande chambre mais celui qui passe là-bas deux jours alors tu commences à m’énerver.



Ce n’est pas de l’égoïsme car je partage tout avec les gens. La bouffe, j’en donne à gogo mais ce qui me tracasse, c’est quand on envahit mon espace à moi. Mon mari m’intrique car quand je dure dans la cuisine, alors il vient me dire qu’il a besoin de coucher avec moi. J’étouffe car je veux vraiment être seule. C’est pourquoi d’ailleurs je n’ai pas beaucoup d’amies car je n’aime pas qu’on me fréquente quotidiennement.



A part le travail et le business, je veux être seule, parfois même je me rends à la plage mais seule. A la limite je me demande si ce n’est pas une forme de maladie ou autre. En tout cas, je n’ai pas de djinn à mon actif, je l’ai vérifié partout. »