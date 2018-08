"Je viens d'un monde différent", Ibrahimovic allume la MLS après sa suspension Suspendu pour avoir volontairement manqué le All Star Game de la Major League Soccer, Zlatan Ibrahimovic a critiqué une règle "ridicule". Et l'attaquant des Los Angeles Galaxy s'est fendu d'une nouvelle sortie très "zlatanesque" pour exprimer son avis.

Auteur d'un triplé le 30 juillet contre Orlando, Zlatan Ibrahimovic n'était pas dans le groupe lors du match suivant perdu par les Los Angeles Galaxy, le 5 août, contre les Colorado Rapids. Et pour cause: l'ancien Parisien était suspendu par la Major League Soccer. Il préférait se préserver



Le 1er août, à Atlanta (Georgie), a eu lieu le All-Star Game de la MLS, un match de gala entre une équipe réunissant les meilleurs joueurs du championnat nord-américain et un club européen. Ce jour-là, c'était la Juventus, un autre ancien club d'Ibrahimovic, qui était conviée (les Bianconeri l'ont emporté 1-1, 5 tab à 3).



Mais, le Suédois, qui venait d'enchaîner trois matches en une semaine et qui avait inscrit un triplé la veille, a décliné l'invitation, évoquant sa fatigue. Il est vrai qu'Atlanta se trouve à plus de 3.000 kilomètres de Los Angeles.



"C'est une règle ridicule"



Le règlement de la MLS est clair: un joueur qui décline le All-Star Game écope automatiquement d'un match de suspension. Tout Zlatan qu'il est, l'attaquant n'y a pas échappé. "Je pense que c'est une règle ridicule. Mais pas de commentaire", a-t-il déclaré jeudi, dans des propos rapportés par ESPN.



Pas de commentaire... mais Ibra avait quand même des choses à dire: "Ils font ce qu'ils veulent. Je viens d'un monde différent. Je viens du monde réel. C'est ainsi. Je respecte leur décision et je suis seulement désolé pour mes coéquipiers que je n'ai pas pu aider."

