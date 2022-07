Jean Bertrand Bocandé sur Pape Mamadou Seck : "Il s'est évadé et c'est une erreur" Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Juillet 2022 à 16:59 | | 1 commentaire(s)| Le directeur de l’administration pénitentiaire a renseigné que le prévenu Pape Mamadou Seck a été placé sous mandat de dépôt le 29 juin 2022 à la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss par le juge d’instruction du 2ème cabinet. « Il faisait partie d’un lot de 50 détenus. Il a été examiné conformément à la réglementation de l’administration pénitentiaire et on a remarqué qu’il était malade. On lui a trouvé un rendez-vous, le lendemain, le 1er juillet et il a été orienté vers un spécialiste qui lui a délivré un billet d’hospitalisation et en a conclu que le prévenu reste au pavillon spécial avec l’accord du médecin chef de l’administration pénitentiaire.»



