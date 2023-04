Jean-Luc Mélenchon a échangé avec Ousmane Sonko : Les dessous d’une discussion approfondie

Le Leader de La France Insoumise, a eu une discussion avec le maire de la ville de Ziguinchor, Ousmane Sonko. Leur échange a porté sur l’avenir des relations entre la France et le Sénégal.



Dans un post rendu public, Jean-Luc Mélenchon de faire savoir qu’il a eu des « échanges approfondis avec Ousmane Sonko, sur l’avenir des relations entre la France et le Sénégal ».



L’opposant français qui a discuté avec Ousmane Sonko, relève des différences de programme entre lui et l’opposant Sénégalais.



« Des programmes différents, mais une volonté commune de lutter contre la dérive autoritaire de nos gouvernements », ajoute-t-il.