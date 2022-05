Jean-Luc Mélenchon ne sera "vraisemblablement" pas candidat aux élections législatives

Le candidat, arrivé en troisième position au premier tour de l'élection présidentielle 2022 (avec 22% des voix), a expliqué au journal de 20h de France 2, le 6 mai, que les accords passés entre La France insoumise (LFI), Europe Ecologie Les Verts (EELV), le Parti socialiste (PS) et le Parti communiste français (PCF), sont un "réflexe de rassemblement face à un épisode de maltraitance sociale aggravée".



Invité du journal de 20h de France 2, le 6 mai, le patron des "insoumis" Jean-Luc Mélenchon a déclaré qu'il ne sera "vraisemblablement" pas candidat aux élections législatives. "Ce n'est pas nécessaire", a-t-il répondu.



Sur la question des accords passés avec les différentes formations de gauche, Jean-Luc Mélenchon considère ces alliances comme un "réflexe de rassemblement face à un épisode de maltraitance sociale aggravée : 20 heures de travail forcé par semaine pour le RSA, la retraite à 65 ans, et j’en passe". "On s’est aperçu que nous n’étions pas conformes à la caricature que nous avions les uns des autres", a-t-il poursuivi.



Il a également justifié les divergences qui subsistent à gauche en raison de difficultés d'agenda pour une union : "Nous avons eu très peu de temps.



Dans les autres pays d’Europe, ils font leurs élections législatives, et après ils cherchent une coalition… et ça va prendre du temps, huit mois. Nous, c’est derrière une élection présidentielle, à toute vitesse. Il a fallu régler en treize jours ce qui était des sources de conflits depuis dix ans."



Le patron des "insoumis" a exprimé son souhait d'une conférence sur les salaires, après la revalorisation du Smic au 1er mai dernier (1645,58 bruts par mois) : "Il y a eu une petite augmentation du Smic qui vient d’avoir lieu. Résultat, 85 % des salaires minimums dans les branches (professionnelles) sont en dessous du Smic. Je préviens tout le monde : si je suis Premier ministre, tout le monde est convoqué pour refaire la conférence annuelle obligatoire pour mettre tous les minimums au niveau du Smic, c’est quand même le minimum."

Source : https://www.impact.sn/Jean-Luc-Melenchon-ne-sera-v...