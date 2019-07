Jean Meïssa Diop : « Je maintiens ma décision de porter plainte contre la DIC… »

Il a certes accepté les excuses de la police, mais Jean Meïssa Diop ne compte pas renoncer à sa plainte.



Le journaliste et ancien directeur de Walf Grand Place veut que cette affaire soit tirée au clair et serve de leçon à ces éléments de la police (Dic), qui ont violé son intimité. Car, dit-il, en plus d’avoir brutalisé son épouse, ils n’ont présenté aucun mandat de perquisition et se sont mis à fouiller son appartement.



« Je maintiens de porter plainte. J’attends juste de terminer la concertation avec mes deux avocats. On verra la suite. Mais le principe est maintenu. Je vais porter plainte pour violation de domicile », informe-t-il, à L’Observateur.

