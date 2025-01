Jean Michel Sène à Ndindy : "Plus de 1.000 villages de Diourbel sont encore, sans électricité" L'Agence Sénégalaise d'électrification rurale (ASER) poursuit son programme ambitieux d'électrification des zones rurales. Ce jeudi 17 janvier 2024, une étape importante a été franchie avec la mise en service de quatre villages dans l'arrondissement de Ndindy, situé dans la région de Diourbel. Une cérémonie officielle a marqué cet événement, sous la présidence de Jean Michel Sène, Directeur général de l'ASER, en présence des autorités locales et des populations concernées.

Lors de son intervention, Jean Michel Sène a rappelé que le projet d'électrification, financé à hauteur de 1,429 milliard de FCFA, vise à doter 90 villages du pays en électricité. Toutefois, il a insisté sur l'ampleur du travail restant à accomplir, notamment dans la région de Diourbel. "Les autorités de ce pays nous ont assigné d’atteindre l’accès universel en 2029. Plus de 600 villages sont, au moment où l’on parle, en cours d'être électrifiés", a-t-il expliqué.



La région de Diourbel, qui compte 2.168 villages, affiche un taux d'électrification relativement bas. "Seuls 790 villages sont électrifiés, ce qui fait un taux de 35% de villages électrifiés", a précisé Jean Michel Sène. Autrement dit, plus de 1.000 villages restent encore sans accès à l'énergie électrique.



Le Directeur général de l'ASER a souligné l'importance de la collaboration avec divers acteurs pour réaliser les objectifs fixés. "Nous sommes en train de travailler sur d'autres projets dans la région avec la Senelec et d'autres structure.", a-t-il indiqué. Une réunion avec la Senelec est d'ailleurs prévue la semaine prochaine pour optimiser la gestion des projets et définir une stratégie plus efficace.



Jean Michel Sène a mis en avant l'impact fondamental de l'électricité sur le développement économique et social. "Sans électricité, on ne peut pas parler de développement. Elle est essentielle pour l'éducation, la santé et l'industrialisation", a-t-il insisté. "Nous comprenons l'urgence de travailler pour que ces Sénégalais aient accès à l'électricité, car nous savons qu'un pays ne peut pas aspirer à une industrialisation réussie sans une énergie accessible et abordable".



Avec l'assignation présidentielle de parvenir à un accès universel à l'électricité d'ici 2029, l'ASER et ses partenaires ont encore du pain sur la planche. "Nous allons, en collaboration avec la Senelec et le ministère de tutelle, travailler à bras-le-corps pour atteindre les objectifs fixés", a conclu Jean Michel Sène.



