Jean Pierre Namerque Basse va devenir le premier natif de Mbacké à être ordonné prêtre

Jean Pierre Namerque Basse sera le premier natif de Mbacké à être ordonné prêtre à l’issue de son sacre prévu samedi, à la Cathédrale Sainte-Anne de Thiès, a appris l’APS du curé de Mbacké.



Jean Pierre Namerque Basse, 31 ans, est le premier natif de Mbacké qui va être ordonné prêtre, ce 2 décembre, à la Cathédrale Sainte-Anne de Thiès, à partir de 16 heures », a dit dans un entretien accordé à l’APS Abbé Philippe Mbengue.



Il a signalé que l’ordination va être un grand événement qui va rassembler beaucoup de prêtres et de religieux du pays et de la sous-région. "Et après l’ordination, le soir même, il va passer la nuit ici même, à Mbacké", a-t-il dit.



L’Abbé Philippe Mbengue précise que le lendemain, Jean Pierre Namerque Basse va dire sa "messe d’action de grâce", connue autrement sous le nom de "messe de prémices". Elle sera dite à l’école Mame Mor Diarra où il a étudié, en présence de plusieurs fidèles et d’invités attendus sur le lieu », a précisé le curé de Mbacké.



Né en 1992 dans le quartier Ténu Diago, à Mbacké, Jean pierre Namerque Basse est baptisé deux ans après à l’église Sacré-Cœur de la ville où il a grandi.



Il a fait ses études à l’école Mame Mor Diarra du Cours d’initiation (CI) au Cours Moyen 2e année (CM2). Ensuite, il est allé étudier à l’école Fallou Gallas, où il a obtenu son Brevet de fin d’étude moyenne (BFEM). Il a intégré le séminaire moyen de Thiès de la classe de seconde à son baccalauréat, avant de partir à Kaolack pour une année propédeutique. Celle-ci concerne surtout la préparation à la connaissance approfondie de la foi, de la spiritualité et de la Bible.



Il a par la suite suivi deux années d’études en philosophie au Grand Séminaire de Brain, à la suite desquelles il est allé au Grand Séminaire de Libermann de Sébikotane où il a passé cinq ans pour apprendre la Théologie.



L’année dernière, il était en stage à Baback, dans la commune de Notto Diobass. A l’issue de ce stage, l’évêque André Gueye l’a ordonné diacre, servant, le 1er juillet dernier, à la Cathédrale Sainte-Anne de Thiès. Ce qui lui a valu, six mois après, son ordination avec six autres de ses promotionnaires ce samedi.

Aps