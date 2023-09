Jean Pierre Senghor de Vision Sédhiou derrière Amadou Ba, pour une victoire éclatante de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle...

Sédhiou s’est mobilisée autour du Président du Mouvement « Vision Sédhiou » pour réitérer leurs engagements au Président Macky Sall. Jean Pierre Senghor, par ailleurs Secrétaire Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire, s’est réjoui du choix porté sur l’actuel Premier Ministre Amadou Bâ. Il est largement revenu sur les réalisations du Président Macky Sall et la nécessité d’assurer la continuité de sa politique à travers le Plan Sénégal Émergent. Ce grand rassemblement marqué par une forte mobilisation des femmes et des jeunes, aura servi d’occasion au Ministre Conseiller d’aborder la question de l’Émigration Clandestine devenue inquiétante. S’adressant à ses militants, il leur a dit : « vous pouvez rester au Sénégal et y réussir ». L’ingénieur Agronome a évoqué ainsi toutes les opportunités qu’offre le pays en matière de ressources, de forces humaines pour ne pas tenter l’émigration clandestine. Pour le leader de Vision Sédhiou, l’agriculture est le socle de la société et le moteur du développement. Il suffit que les jeunes le comprennent et y croient...

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Jean-Pierre-Senghor-de-V...