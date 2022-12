Jeff Bezos dit aux familles de ne pas acheter de nouvelles voitures et téléviseurs Rédigé par leral.net le Samedi 3 Décembre 2022 à 16:39 | | 0 commentaire(s)|

Le fondateur d’Amazon et milliardaire, Jeff Bezos, avertit les petites entreprises et les consommateurs de garder de l’argent liquide et de ne pas prendre de risques si l’économie plonge l’année prochaine.



Il a également quelques conseils : reporter les achats de produits coûteux comme les nouveaux véhicules, les téléviseurs et les appareils électroménagers.



C’est la meilleure approche pour économiser des réserves financières en cas de crise économique prolongée, a expliqué Bezos.



« Je ne sais pas si nous sommes techniquement en récession », a-t-il déclaré à CNN. « Mais ce que je peux vous dire, c’est que l’économie ne va pas bien en ce moment, les choses ralentissent. »



Si les États-Unis ne sont pas en récession en ce moment, ils le seront probablement très bientôt, a-t-il ajouté.



« Si vous êtes un particulier qui envisage d’acheter un téléviseur grand écran, ralentissez peut-être cela », a-t-il ajouté, « si vous êtes une petite entreprise, retardez peut-être certains achats d’immobilisations. »



Bezos est toujours président exécutif du conseil d’administration d’Amazon, qui, selon le New York Times, prévoit de licencier environ 10 000 personnes dans des emplois d’entreprise et de technologie à partir de novembre dernier.



Cela signifie que Bezos superviserait la plus grande réduction d’effectifs de l’histoire de son entreprise.



Pour se préparer davantage à un ralentissement économique, Amazon a déclaré à Wall Street en octobre qu’il prévoyait des revenus plus faibles que prévu au cours de la dernière partie de 2022, citant la hausse de l’inflation et l’affaiblissement de la demande des consommateurs comme vents contraires.



Bezos n’est pas le seul titan des affaires à avertir d’un ralentissement. Le PDG de Twitter et de Tesla, Elon Musk, a déclaré que Tesla n’atteindrait pas son objectif de croissance des ventes, car l’Europe et la Chine sont dans une « sorte de récession ».

