«Jeu à sens unique»: un sénateur russe réagit à l’offre des USA sur le New Start Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Septembre 2020 à 21:44 | | 0 commentaire(s)|





Source : Les États-Unis mènent un «jeu à sens unique» et se délient les mains en imposant des conditions à la Russie dans le domaine des armes nucléaires, a déclaré à Sputnik ce dimanche 20 septembre le sénateur russe Alexeï Kondratiev en réaction à l’offre des États-Unis de prolonger le traité New Start pour moins de cinq ans.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202009201...

Accueil Envoyer à un ami Partager