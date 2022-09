Jeu trouble de Pape Sagna Mbaye : Le Marché central au poisson privé d’eau par la Sen'Eau

Voilà une curieuse manière pour le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Pape Sagna Mbaye, de se signaler à peine installé dans ses fonctions. Au Marché central au poisson de Pikine, l’on dénonce déjà une volonté du ministre AFP de mettre des bâtons dans la gestion du directeur socialiste, Kadialy Gassama. Ce dernier a vu mercredi la SEN'EAU couper l’eau du Marché central au poisson.



Au moment où ces lignes seront lues, cela ferait 48h que le Marché central au poisson n’a pas d’eau. Une situation incompréhensible, parce que au vu de son activité de réception et transformation des produits halieutiques qui viennent de toutes les plages du pays, ce Marché ne doit pas manquer d’eau. Or ce mercredi matin, SEN'EAU a décidé de suspendre son approvisionnement en eau, pour des factures impayées de… 160 millions de francs Cfa. Des factures qui représentent le cumul de la consommation d’eau du Marché central au poisson … de 2019 à nos jours.



Avant cette période c’est-à-dire de 1992 à 2018, l’Etat à qui il revenait de prendre en charge la facture d’eau du Marché central, s’en acquittait correctement. Dépassé par la tournure des choses et l’acte posé par la SEN'EAU, le directeur général du Marché central au poisson, Khadialy Gassama, s’est déplacé au siège de la société française pour un arrangement, tout en lui remettant un chèque de 5 millions FCfa. La direction générale de SEN'EAU a exigé un montant de 10 millions FCfa et, surtout, des paiements quotidiens (vous avez bien lu !) de 500.000 FCfa par jour. Ce qui a été rejeté par le directeur parce que le Marché ne peut pas supporter une telle saignée financière, sans compter ses autres charges. Mais ce qui est le plus curieux, c’est surtout l’attitude du ministre de la Pêche et de l’Economie, Pape Sagna Mbaye.



Ce dernier, ancien maire de Pikine qui plus est, ne s’est pas rangé du côté de son Directeur général. Et pis, nos antennes braquées sur les étals des vendeurs de poissons, disent qu’il a enjoint au Directeur général Kadialy Gassama de payer immédiatement les 160 millions FCfa à SEN'EAU. Or, ces 160 millions FCfa représentent des factures de trois ans, alors que le nouveau DG Gassama n’a fait que 10 mois à la tête du Marché central.



La posture de Pape Sagna Mbaye est vivement dénoncée par les travailleurs et les syndicats, qui vont d’ailleurs tenir un point de presse pour dénoncer leur ministre de tutelle. Une crise du Marché central au poisson va naturellement perturber l’approvisionnement en poisson de Dakar et du reste du pays.















Le Témoin