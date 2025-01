Jeunesse sénégalaise : La grande trahison de Pastef

Les images de milliers de jeunes Sénégalais devant la structure qui

accueille le dépôt de leurs dossiers leur permettant d’aller travailler en

Espagne, sont saisissantes de réalisme quant à leur déconvenue d’avoir

du travail dans leur pays, comme il leur avait été promis par leur

gourou Ousmane Sonko lors de ses saillies populistes, dénuées du

principe de réalité. PROS, comme l’appelaient les jeunes du Sénégal, a

promis à ces jeunes garçons et ces jeunes filles monts et merveilles, les

assurant qu’ils allaient recevoir chacun 150.000 frs, pour arrêter

l’émigration clandestine, dont il faisait alors du régime de Macky Sall le

principal responsable de cet exode meurtrier. Aujourd’hui, force est de

constater que les jeunes meurent encore plus dans les océans, dans

l’indifférence du pouvoir qui ne peut offrir comme palliatif à leur

désœuvrement, qu’une opération « setal sa gokh », mensuelle et

fortement télévisée par la RTS.

Jeunesse impatiente et déterminée à se prendre en charge.

Ce que les responsables de Pastef aujourd’hui au pouvoir, semblent

oublier, c’est qu’ils ont été élus par les jeunes, qui ne sont même plus

en état de leur rappeler toutes leurs promesses, en première

desquelles ils avaient vendu leur sacro-saint- souverainisme, leur

jurant alors que leur salut demeurait au Sénégal. La fuite des jeunes

vers l’Espagne ou vers les structures de « Green Cards » qui pullulent

dans le pays, sonne comme un aveu d’échec et surtout d’impuissance.

Même si la course aux coupables de leur reddition des comptes, n’est

que poudre de perlimpinpin, ayant pour objet de poser les bases d’un

état de la terreur, qui vise à installer un Etat policier, ils savent que cette

jeunesse est insensible à ces gesticulations, et attend de pied ferme la

réalisation de leurs nombreuses promesses populistes. Emprisonner

tous les dignitaires de l’APR ne donnera point satisfaction aux jeunes

Sénégalais exaspérés. Ils sont donc déterminés pour exécuter leur

forfaiture politicienne, de tout mettre en œuvre pour exiler les jeunes

de ce pays qui depuis bientôt une année, sont plutôt témoins de pertes

d’emplois plus que de création d’emplois, et demeurent abasourdis par

les restrictions de travailler qui sont faites aux jeunes « jakartamen »,

qui menacent de mettre le feu comme ils leur ont appris lors de leurs

conquêtes et exactions populistes d’avant Mars 2024. « Arroseur

arrosé » comme dit l’adage.

Les jeunes Sénégalais sont certains d’une chose à présent, c’est de

l’incapacité à prendre en charge leur désespoir, et leur envie de

travailler à changer leurs destinées. Tout ce qui leur est proposé est

l’exil, notamment vers des pays que leur lexique faussement

souverainiste et « révolutionnaire, ne cesse pour autant d’insulter.

Quelle honte de voir ces milliers de candidats à l’exode, désemparés

par l’absence de capacités à trouver des solutions à leurs

inquiétudes !!! C’est parce qu’ils ont honte, que nos dirigeants ont

décidé d’installer la terreur, si possible sans témoins. Alors il convient

d’exiler cette jeunesse trompée et désespérée.

Du grand « naxébaye » !!!!



Député Abdou MBOW

Groupe Takku Wallu Sénégal

Source : https://www.jotaay.net/La-Jeunesse-Senegalaise-La-...