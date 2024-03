Jeux Africains 2024 : Le Sénégal triomphe face au Congo (2-0) et remporte la médaille de bronze Wiwsport.com Le Sénégal célèbre sa victoire après avoir battu le Congo 2-0 lors du match de troisième place aux Jeux Africains au Ghana. L’équipe nationale masculine sénégalaise des moins de 20 ans remporte ainsi la médaille de bronze.

Dans une rencontre âprement disputée, les Lionceaux du Sénégal ont démontré leur détermination en s’imposant face au Congo avec un score final de 2-0. Le premier but a été marqué lors de la seconde mi-temps, à la 73e minute, plaçant le Sénégal en position favorable. Leur avance a été consolidée par un deuxième but à la 90+2e minute, scellant définitivement leur victoire.



Cette performance revêt une importance particulière pour le sélectionneur sénégalais des moins de 20 ans, Serigne Saliou Dia, qui a récemment été nommé à ce poste juste avant le début du tournoi.



Ancien sélectionneur des moins de 17 ans, Dia a su imprimer sa marque sur l’équipe et guider ses joueurs vers le succès. Cette médaille de bronze représente une réussite pour lui et son équipe, neuf ans après la dernière médaille d’or remportée par le Sénégal lors des Jeux Africains en 2015.



