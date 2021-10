Jeux Africains / Natation: Oumy Diop offre au Sénégal sa première médaille d’or

Jeudi 14 Octobre 2021

La nageuse sénégalaise, Oumy Diop, a offert à son pays sa première médaille d’or aux Jeux Africains, en remportant, jeudi, la finale du 100 m papillon.



C’est une très belle histoire qui s’est écrite en terre ghanéenne ce jeudi, avec le Sénégal qui décroche une médaille d’or aux Jeux Africains grâce à Oumy Diop (natation). Le jeune nageuse a parcouru la distance en 1 minute, 03 secondes et 13 centièmes, devançant ainsi deux Sud-Africains. Avec ce temps, Oumy Diop bat le record du Sénégal du 100 m papillon, qui était détenu par Binta Zahra Diop et datait de 14 ans.



C’est la quatrième médaille décrochée par le Sénégal dans ces Jeux Africains.













wiwsport.com

