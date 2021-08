Jeux Olympiques : Les athlètes sénégalais rentrent bredouille

Les Jeux Olympiques, une compétition encore imprenable pour le Sénégal qui était parti juste pour le décor selon les résultats obtenus. Les 9 athlètes qui représentaient la nation à ses joutes, sont tous éliminés d’entrée.



Le Sénégal comptait sur ces neuf athlètes qui ont ont tous perdu et sont sortis de la compétition dès leur entrée en compétition en commençant par l’épéiste Bineta Diongue qui n’a pas réussi à dépasser les 32e de finale après avoir perdu sur le score de 6-15 face à la chinoise Sheng Lin. La tireuse italienne de 46 ans, naturalisée sénégalaise, Chiara Costa n’a pas réussi à franchir le 1er tour disputé en deux jours.



Mbagnick Ndiaye qui a réussi à atteindre les huitièmes de finale n’a rien pu faire face au numéro 1 mondial, Tamerlan BASHAEV, qui remportera finalement la médaille d’or. Par ailleurs le Judoka de 27 ans comme continuer le travail et prendre la direction de Paris 2024.



En athlétisme, Louis Francois Mendy qui concourait pour les 110 m haies a terminé sa course avec un temps de 13.84 pour occuper la 7e place. Il s’agit de sa meilleure performance de la saison. Dernier rempart des Sénégalais, le lutteur Adama Diatta est tombé en huitième de finale. Dans la catégorie des -65kg, il est battu cette nuit par l’Azerbaïdjanais Aliyev sur la marque de 4 à 0.



Pour rappel excepté Adama Diatta (lutte libre) qui participait pour la troisième fois aux JO, le reste de la délégation découvrait pour la première fois cette prestigieuse compétition.

