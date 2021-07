Jeux Olympiques de Tokyo: Une fillette de 13 ans remporte une médaille d’or Les Jeux Olympiques de Tokyo sont pleins de sensation. Après la médaille d’or du Tunisien Ahmed Ayoub Hafnaoui (18 ans) au 400m nage libre, la Japonaise Momiji Nishiya a fait mieux, en remportant l’or à seulement 13 ans, en skateboard de rue féminin.

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juillet 2021 à 12:42 | | 0 commentaire(s)|

Devenir championne olympique à tout juste 13 ans, c’est bien possible. La Japonaise Momiji Nishiya l’a fait, en remportant l’or en skateboard de rue féminin. Après son sacre, suite à son dernier tour audacieux qui lui a permis de remporter le titre, Nishiya n’a pas pu contenir ses émotions.



Plus incroyable encore, Nishiya est suivie par la Brésilienne Rayssa Leal, également âgée de 13 ans, qui remporte la médaille d’argent. Pour le bronze, c’est une autre japonaise, Funa Nakayama, 16 ans, qui est sacrée.



Elle complète un incroyable podium uniquement composé d’adolescent. Assurément l’un des podiums les plus jeunes de l’histoire des JO.













Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos