Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 : L’Unesco apporte son soutien au Cnoss

L’Unesco et le Comité national olympique et sportif Sénégalais (Cnoss) ont la même vision en ce qui concerne la valorisation des cultures, mais aussi la formation sur un certain nombre de métiers liés au sport, à l’organisation des grands événements. C’est le sentiment de Audrey Azoulay, directrice générale de l’Unesco, lors de son audience avec le président Mamadou Diagna Ndiaye au siège du Cnoss à Dakar.

Le Sénégal est un pays très engagé auprès de l’Unesco et son histoire est aussi indissociable de celle de cette organisation des Nations-unies pour la culture, les sciences et l’éducation. « Et je suis venue faire le point avec le Président de la République Macky Sall pour évoquer nos différents domaines de coopération notamment les industries culturelles et créatives », a dit d’emblée la directrice générale de l’Unesco Audrey Azoulay qui a participé aux côtés du Chef de l’Etat, au vernissage d’une exposition jeudi à l’Ifan. Une visite que Mme Azoulay a mise à profit aussi pour rencontrer le président du Comité national olympique et sportif Sénégalais (Cnoss) Mamadou Diagna et évoquer l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse prévus à Dakar en 2026.

A son avis, cette manifestation olympique est une grande première sur le continent africain et surtout pour le Sénégal qui a eu toute la confiance du Cio pour l’abriter. La Française Audrey Azoulay est actuellement à son 2e mandat au Directrice générale de l’Unesco. A ce sujet, elle a indiqué les projets sont communs entre le Sénégal et l’Unesco au sujet de ces Joj Dakar 2026. « Nous avons un projet en commun sur la valorisation des cultures africaines et sénégalaises, sur la formation à un certain nombre de métier liés au sport, liés à l’organisation des grands événements et sur aussi toutes les valeurs que porte le sport en terme de lutte contre le racisme et les discriminations, en terme d’égalité des genres, en terme de protection de la nature et de l’environnement. C’est de tout cela que nous sommes venus discuter avec nos amis du Sénégal », a-t-elle dit.

Selon Mme Azoulay, l’olympisme et la culture sont liés et elle en veut pour preuve le travail de préparation en commun qui est déroulé par les deux parties. « J’étais dans une maison de cultures urbaines à Dakar où l’Unesco a soutenu la formation, l’élaboration de Bts pour les métiers du spectacle, du son, de la lumière, de l’administration culturelle. Et déjà ces jeunes professionnels qui ont été formés depuis 2 ans avec ce nouveau diplôme contribuent au spectacle qui tous les ans précèdent les rythmes, l’échéance jusqu’à 2026 au Sénégal », a souligné Mme Audrey Azoulay. Elle a noté ce lien entre Dakar, le Sénégal et l’Universel ; d’où le soutien que l’Unesco apporte dans le cadre de la préparation des Joj 2026.

Entre Paris 2024 et Dakar 2026, la jonction est vite faite et à ce sujet, la Directrice générale de l’Unesco a déclaré que pour 2024, les Jo sont en cours de préparation et qu’il y’a des liens étroits à travers justement le Cio et les différents comités d’organisation.

Le président du Cnoss, Mamadou Diagna Ndiaye, s’est réjoui de cette omniprésence de l’Unesco dans le processus d’organisation des Joj Dakar 2026.

