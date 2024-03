Jeux africains «Accra 2023»: Trois nouvelles médailles de bronze en natation et en lutte Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Mars 2024 à 18:59 | | 0 commentaire(s)|

La délégation sénégalaise a démarré la semaine avec trois médailles de bronze. Trois distinctions glanées par Oumy Diop et Steven Aimable en natation et Omar Faye en lutte. Le football n'était pour sa part, pas à la fête, avec l'équipe masculine qui a perdu son match (0-1) face à l'Ouganda. NATATION Le bronze pour Oumy Diop et Steven Aimable Accra, la capitale ghanéenne semble sourire à la nageuse Oumy Diop qui a remporté hier, lundi, sa deuxième médaille dans ces Jeux africains. Il s'agit du bronze que la jeune nageuse a remporté au terme de la finale du 100m papillon courue en 1:01.71. Dans les bassins du Centre aquatique de Borteyman, elle a pris la troisième place d’une course remportée par l’Egyptienne Farida Osman devant sa compatriote Nour Elgendy. La championne d’Afrique en 2021, déjà à Accra, était également sur une autre épreuve, le 50m dos. Sur cette deuxième course, elle n’a pas connu le même succès et a dû se contenter de la 14ème place (32.17) qui l’a éliminée de la suite de la compétition. Steven Kilian Aimable qui a rejoint le groupe ce dimanche, n’a pas perdu du temps. Il s’est tout de suite jeté à l’eau avec la 100m papillon auquel il a pris part et remporté la 3ème place de la finale, synonyme de médaille de bronze avec un chrono 26.31. Il avait acquis sa qualification en arrivant 2ème de sa série avec un chrono de 54.45 dans la matinée. En plus de cette épreuve, le nageur était également aligné sur le 50m dos où il s’est aussi qualifié pour la finale en réalisant la 6ème meilleure performance (26.85). Mathieu Ousmane Seye était le 3ème «Lion» de la natation concerné par le programme du jour. Il était engagé dans l’épreuve du 400m nage libre où il a pris le départ de la 1ère série courue en 4:13.64, le 5ème temps des qualifications. Alors, comme ses deux compatriotes, il valide son ticket pour la finale mais s’est retiré de la finale pour des raisons de santé. LUTTE Omar Faye également paré de bronze Des deux lutteurs sénégalais : Omar Faye et Silvio Siyewoutna Diatta en lice hier, pour les ultimes combats dans ces Jeux d’Accra. Omar Faye a été celui qui a quitté le tapis avec les honneurs. Il a en effet, remporté la médaille de bronze dans la catégorie des 57kg. Premier à se lancer, le lutteur sénégalais de 25 ans a battu le Camerounais Roland Tambi Nforsong au terme d’un combat âprement disputé et qui s’est décidé aux points (10-6). La compétition s’est ensuite poursuivie pour lui, avec un 2ème combat gagné par forfait face à un lutteur guinéen. Il a ensuite perdu en demi-finale face à un Égyptien par supériorité technique de 10 points avant de remporter la finale de bronze contre John Kenneth Willbert Léopold de l’Ile Maurice. À sa suite, Silvio Siyewoutna Diatta était monté sur le tapis. Mais il a été battu en quart de finale des 65kg par le Nigérian Stephen Simon Izolo aux points, par 10 à 0. Après un premier corps à corps, le Nigérian a réussi à faire sortir son vis-à-vis de l’aire du combat pour marquer le premier point. À la reprise, le jeu de cache-cache s’est poursuivi entre les deux protagonistes pour se saisir l’un de l’autre et avoir la meilleure prise. Et sur cette stratégie, le Nigérian a été plus futé en se saisissant des jambes de son adversaire. Pour ensuite effectuer des rotations au sol, bien accroché à ses jambes. Une stratégie qui lui a permis de marquer les points gagnants, face au lutteur sénégalais qui a prématurément quitté la compétition. FOOTBALL Les «Lionceaux» battus 1-0 par l’Ouganda Les «Lionceaux» battus 1-0 par l’Ouganda Après sa victoire d’entrée contre le Soudan du Sud, l’équipe du Sénégal était opposée hier à l’Ouganda. C’est une défaite (0-1) qui a sanctionné le face à face des « Lionceaux » avec les «Cranes» juniors qui ont mis à profit leur seule grosse occasion du match pour marquer le seul but de la partie. Un penalty généreux sifflé contre le capitaine Serigne Fallou Diouf et transformé en deux temps par Allan Oyirwoth après que Prince Hally Gueye a repoussé sa tentative, a mis sur orbite les Ougandais, avant la demi-heure (0-1, 28e). Une ouverture du score qui vient punir les quelques errements du Sénégal qui dominait alors dans le jeu, sans faire la différence. En particulier à la 14e minute sur un coup franc tiré par Youssoupha Sayang repris de la tête par Serigne Fallou Diouf qui passe à côté. Mais également, juste avant la pause sur un autre coup franc de Mamadou Lamine Sadio dévié par le portier et qui atterrit sur la barre transversale (45+3mn). Avec ce revers, les «Lionceaux» se compliquent la tâche dans cette poule où le Nigeria sera le dernier adversaire de Yaya Diémé et ses coéquipiers. Un adversaire contre lequel les joueurs doivent élever le niveau, selon le sélectionneur national. Serigne Saliou Dia a d’ailleurs souligné que ce match allait être «de toute façon décisif, quel que soit le résultat de ce lundi». Avec ce revers, les «Lionceaux» se compliquent la tâche dans cette poule où le Nigeria sera le dernier adversaire de Yaya Diémé et ses coéquipiers. Un adversaire contre lequel les joueurs doivent élever le niveau, selon le sélectionneur national. Serigne Saliou Dia a d’ailleurs souligné que ce match allait être «de toute façon décisif, quel que soit le résultat de ce lundi». Ousseynou POUYE (Envoyé spécial)



Source : https://lesoleil.sn/jeux-africains-accra-2023-troi...

