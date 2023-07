Jeux de la Francophonie : 4 médailles en lutte dont une en or pour le Sénégal Rédigé par leral.net le Lundi 31 Juillet 2023 à 18:54 | | 0 commentaire(s)|

Le titre chez les 86 kg a été remporté par Siny Sembène qui a battu en finale le Nigérien Mahaman Aboubacar Ibrahim par 8 à 1. Ce succès pour l’or a clôturé ainsi un week-end de gloire pour la lutte qui a donc permis à la délégation sénégalaise de glaner ses premières médailles dans le […] Le titre chez les 86 kg a été remporté par Siny Sembène qui a battu en finale le Nigérien Mahaman Aboubacar Ibrahim par 8 à 1. Ce succès pour l’or a clôturé ainsi un week-end de gloire pour la lutte qui a donc permis à la délégation sénégalaise de glaner ses premières médailles dans le cadre des 9es Jeux de la Francophonie qui se déroulent à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Une moisson qui avait démarré samedi dernier avec le premier podium glané. Le premier (le bronze) a été remporté par Mama Marie Sambou qui a battu en finale de bronze chez les 53kg, l’Ivoirienne Gnèle Tinnin Traoré par 8 à 3. Elle cédera ensuite le tapis à Omar Faye en quête de l'or contre le Roumain Razman-Marian Kovacs dans la catégorie des 57kg. Mais ce dernier a été expéditif sur le tapis face au Lion, battu à la supériorité technique (11-0) ; il se contentera de l'argent. La première à lutter pour une médaille a été Anaïs Rosalie Diatta qui n'a pas pu se défaire de la Kino-Congolaise Chancelvie Gomba, victorieuse par 6 à 2. À ces deux médailles se sont ajoutées celles d'aujourd'hui. Car avant Siny Sembène, Mamadou Diouf avait obtenu la première médaille pour le pays : le bronze acquis chez les 74 kg aux dépens de Koen Joseph Poirier (Canada Nouveau-Brunswick) par 10 à 0. Les autres combattants en lice : Sylvio Diatta (70kg), Awa Diarra (62kg) et Yacine Diatta (68 kg) n'ont pas connu la même réussite. On vivra une nouvelle journée aujourd'hui avec les athlètes sénégalais en lutte libre. À noter que les lutteurs qui étaient les plus gros pourvoyeurs de médailles pour le Sénégal aux Jeux d'Abidjan de 2017, sont encore les premiers à se signaler à Kinshasa. Ils ont, en effet, permis à la délégation sénégalaise de glaner ses quatre premières médailles à Kinshasa. Ces lutteurs faisaient leur entrée en matière, samedi dernier, à la nouvelle salle de boxe du Stade Tata Raphaël. Une en or, une en argent et deux de bronze ! C'est la moisson de l'Écurie Sénégal entre samedi et dimanche. Ousseynou POUYE, envoyé spécial Hier dimanche, la discipline a poursuivi ses compétitions avec l'entrée en lice en lutte olympique de Sylvio Diatta (70kg), Mamadou Diouf (74kg), Siny Sembène (86kg), Awa Diarra (62kg) et Yacine Diatta (68kg). FOOTBALL Le Burkina Faso au menu des Lions aujourd'hui Le Sénégal était dans la réaction samedi dernier pour son premier match des 9es Jeux de la Francophonie. Face aux Diables rouges congolais, Moussa Ndiaye et ses coéquipiers, logés dans le Groupe B, ont été menés à deux reprises avant de réagir. Et en fin de compte, c’est un score de parité (2-2) qui a sanctionné le match entre les deux équipes. Le premier but congolais est intervenu dès la 12e minute et est l’œuvre de Prince Aidy Soussou qui doublera la mise peu avant la demi-heure de jeu (27e ). Mais les Lionceaux avaient de la ressource pour recoller à leurs vis-à-vis. D’abord par Mamadou Lamine Diatta qui a remis les pendules à l’heure, quatre minutes après l’ouverture congolaise (1-1, 16e) puis et surtout, Amara Diouf qui l’a remplacé à la 67e minute. Le capitaine du Sénégal U17 et meilleur joueur de la dernière Can de la catégorie a mis quatre minutes pour se distinguer. À la réception d’une balle à l’entrée de la surface de réparation, le joueur de 15 ans contrôle avant de tirer et de battre le portier congolais (2-2, 71e ). Avec ce résultat, les Sénégalais devront hausser le niveau aujourd’hui face au Burkina Faso pour une qualification au tour suivant. Le coach Abdoulaye Fall en est d’ailleurs conscient, lui qui a pris le relais de Malick Daff resté au pays. Il a rappelé que son équipe est une formation expérimentale « bâtie en moins de dix jours » qui traine encore des lacunes. Mais il a promis de « tirer les enseignements et se préparer pour le prochain match ». TENNIS DE TABLE, CYCLISME Fortunes diverses pour les Lions La première discipline a mis en exergue, au Musée national, l’équipe mixte du Sénégal qui est logée dans le groupe A du tournoi samedi dernier. Mais les résultats n’ont pas été fructueux pour les pongistes sénégalais. Dans leur première partie, les Lions ont perdu face au Niger par 1 set à 2. Ils se sont ensuite inclinés contre la Roumanie qui ne leur a concédé aucune manche (set). Des résultats qui les éliminent du tournoi, en attendant les matchs en double mixte. Un nouveau tournoi prévu à partir de ce mardi avec comme premier adversaire, le Burkina Faso pour le Tour 32. Pour leur part, les Lions du cyclisme étaient en piste, ce dimanche, pour disputer la course sur un circuit fermé de 81 km. L’équipe constituée de Abdoul Aziz Ly, Cheikh Mapenda Ndiaye, Bouna Dème, Papa Boly Diaw, Abdou Aziz Ndiaye et Cheikh Thiaw … Ousseynou POUYE, envoyé spécial



