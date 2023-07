Jeux de la Francophonie: Début à Kinshasa de la fête de la jeunesse francophone

Le coup d’envoi des 9es Jeux de la Francophonie a été officiellement donné ce vendredi, à Kinshasa, même si les compétitions ont démarré la veille. L’ouverture pour le départ de 10 jours de joutes sportives et artistiques a donné lieu à une cérémonie grandiose qui a eu pour cadre, le stade des Martyrs de la […]

Le coup d’envoi des 9es Jeux de la Francophonie a été officiellement donné ce vendredi, à Kinshasa, même si les compétitions ont démarré la veille. L’ouverture pour le départ de 10 jours de joutes sportives et artistiques a donné lieu à une cérémonie grandiose qui a eu pour cadre, le stade des Martyrs de la capitale congolaise. Au défilé des délégations, s’est ajoutée une série de prestations d’artistes.

De notre Envoyé Spécial au Congo, Ousseynou POUYE

KINSHASA – Après des reports en 2021 et 2022 (à cause de la pandémie de Covid-19, puis parce que les infrastructures nécessaires à leur organisation n’étaient pas prêtes), la 9e édition des Jeux mettant en scène les pays ayant le français en partage a officiellement démarré ce vendredi, à Kinshasa. Un début matérialisé par l’organisation de la cérémonie d’ouverture qui a eu pour cadre le Stade des Martyrs de la ville où les 30 délégations des pays participants ont paradé pour donner le ton. La délégation ivoirienne a ouvert le bal, le pays ayant organisé les Jeux en 2017 alors que celle du pays hôte, la République démocratique du Congo a fermé la procession des ambassadeurs culturels et sportifs de leurs pays devant un public survolté mais également, les autorités dont le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec à ses côtés, entre autres, son homologue du Togo, Faure Gnassingbé et le Premier ministre du Sénégal, Amadou Bâ. Un tour de piste haut en couleurs des délégués qui ont montré des facettes de leurs cultures au terme duquel, le président congolais a rappelé la pertinence de tenir ce rendez-vous qui rassemble les peuples de l’espace francophone et initié par Léopold Sédar Senghor, Habib Bourguiba, Hamani Diori et Norodom Sihanouk . Il a, en outre, souligné l’importance de la jeunesse pour la perpétuation de ce legs qu’est l’espace francophone. « Pour une meilleure assurance-vie de la Francophonie, il faut l’implication de la jeunesse », a-t-il notamment suggéré.

Pour rappel, le Sénégal est présent à ces Jeux avec 163 athlètes de huit disciplines sportives (athlétisme, judo, football, basket en dames, handisport, tennis de table, lutte et cyclisme). Mais aussi, huit concours artistiques (musique, Conte, Danse et création, Hip hop : Power, Littérature (nouvelle), peinture, Photographie et Création numérique). À Kinshasa, la délégation tentera de faire mieux que la 4e place occupée lors de la précédente édition à Abidjan avec 27 médailles dont 10 en or.

BASKETBALL

Le Sénégal étrille le Bénin (92-29)

Avant même le début officiel des Jeux, les compétitions sportives avaient déjà démarré jeudi. En particulier le basket-ball qui met en opposition, les sélections U25 de pays participants. Et pour leur entrée en matière, les « Lionnes » n’ont pas fait de détails face aux Amazones du Bénin, étrillées par la bande à l’entraîneur El Hadj Diop qui s’est imposée par 92 à 29. Un score sans appel auquel a activement participé Khadidiatou Bigué Sarr, auteur de 24 points et 3 rebonds. Une victoire qui s’est dessinée dès les premiers instants de la partie, tellement les « Lionnes » étaient au-dessus dans tous les compartiments du jeu. À la fin du premier quart, elles menaient déjà de 20 points (24-4) ; un écart porté à 43 unités à la pause (54-11). En fin de compte, elles l’ont emporté par 63 points.

Pour leur deuxième sortie, initialement prévue hier, les partenaires de la capitaine Ndioma Kane n’ont pas foulé le parquet du Stade des Martyrs. L’équipe d’Haïti qui devait être leur adversaire du jour ne s’est pas présentée et a déclaré forfait. Un deuxième succès donc pour les « Lionnes » qui se qualifient en quarts de finale ; ce qui était d’ailleurs le cas après la victoire contre le Bénin, puisque chaque poule doit qualifier trois équipes.

FOOTBALL

Entrée en matière des « Lionceaux », cet après-midi

Alors que les basketteuses comptent à leur actif des victoires (sur le terrain et par forfait), les autres sportifs rongent encore leurs freins, attendant de pouvoir descendre sur les aires de jeu. C’est le cas notamment du football qui sera la deuxième discipline au programme des athlètes sénégalais. L’équipe de Malick Daff coachée à Kinshasa par son adjoint, Abdoulaye Fall, devrait démarrer sa compétition ce samedi, en lieu et place de vendredi, comme initialement prévu dans le calendrier. Ils feront face pour l’occasion au Congo, à 16 heures locales (15 h à Dakar).

