Jeux de la Francophonie : Encore deux titres et une médaille d’argent glanés

Deux médailles d’or et une autre en argent ont couronné les sorties des représentants sénégalais au deuxième jour des épreuves d’athlétisme. Louis François Mendy et Cheikh Tidiane Diouf ont remporté le 110m haies et le 400m alors que l’argent est allé à Mamadou Fall Sarr sur 100m. Le basket est également qualifié pour les demi-finales après une victoire sur la Roumanie.

Ousseynou POUYE (Envoyé spécial)

KINSHASA (République démocratique du Congo) – L’athlétisme a fait gagner à l’équipe sénégalaise trois nouvelles médailles au cinquième jour des Jeux de la Francophonie. Il s’agit à nouveau de deux médailles en or et une en argent qui s’ajoutent à celles remportées par les lutteurs. Et le grand bonhomme de la journée au Stade des Martyrs de Kinshasa a été sans nul doute, Louis François Mendy. L’athlète sénégalais a battu par deux fois, le record des Jeux de la Francophonie sur sa discipline : le 110m haies. Avec un chrono de 13’’38, le porte-drapeau de la délégation sénégalaise a écrasé la concurrence pour remporter l’or sur la distance, devant le Nigérien Saguirou Badamassi (13’’67) et le Malien Richard Diawara (13’’69). Une performance par laquelle il venait d’améliorer sa propre marque établie plus tôt dans la journée, en demi-finale. Avec un chrono de 13’’45, il avait déjà battu le record des Jeux (14’’56) anciennement détenu par le Canadien Jared Macleod depuis les Jeux de Beyrouth en 2009. Louis François Mendy rejoignait ainsi dans le tableau des records des Jeux, sa compatriote Amy Mbacké Thiam qui détient toujours la meilleure marque sur 400m chez les dames. Ce, depuis son chrono de 50’’92 établi à Ottawa, au Canada en 2001. La deuxième médaille d’or sénégalaise a été obtenue par Cheikh Tidiane Diouf, vainqueur du 400m plat. Aligné avec deux autres compatriotes au départ de la course, il a réussi à faire la différence avec un chrono de 45’’70, améliorant d’une seconde 10 centièmes, sa performance réalisée en demie (46’’80).

La première médaille en argent de l’athlétisme a été remportée en début d’après-midi, par Mamadou Fall Sarr sur 100m. Le sprinter a en effet, terminé 2e de la finale de son épreuve derrière le Camerounais Emmanuel Alobwede Eseme avec un chrono de 10’’17, soit 13 centièmes derrière le vainqueur (10’’04). Même s’il n’a pas remporté l’or, Mamadou Sarr a inscrit son nom dans le marbre du 100m au Sénégal puisqu’il a égalé le record national détenu jusqu’ici par Oumar Loum depuis le 27 mars 2002. C’était à Bamako, au Mali. L’Ivoirien Gué Arthur Cissé a pris le bronze en 10’’24. Les deux autres concurrents nationaux (Frederick Mendy et Lamine Diallo) ont terminé 4e et 7e avec 46’’50 et 48’’75 du 400m.

Dans le concours du saut en longueur, Amath Faye et Lys Mendy se sont classés 4e et 9e avec des sauts à 7,79m et 7,29m.

BASKET

Tombeuses de la Roumanie, les Lionnes retrouvent Madagascar en demi-finale

Les Lionnes du basket poursuivent l’aventure dans ces Jeux et ont validé leur ticket pour le dernier carré. Les protégées du coach El Hadj Diop ont battu hier la Roumanie par 87 à 57. Ce, dans une partie moins aboutie que les précédentes sorties où elles dépassaient leurs adversaires de plus de 70 points à peu près. Le Sénégal ne s’est imposé hier que de 30 points alors que les écarts étaient de 69 et 77 points face au Bénin et au Congo. Une baisse de régime observée au fil du match où les Lionnes ont mené 26-6 au 1er quart-temps, 52-28 à la pause, 70-41 à la fin du 3e quart avant la dernière partie où elles ont presque fait jeu égal avec leurs vis-à-vis (17-16). La faute à un adversaire beaucoup plus costaud mais aussi, à des errements aussi bien en défense où trop d’espaces et de ballons ont été concédés qu’en attaque où l’efficacité a fait défaut, selon Khadija Faye. Pour elle, les adversaires du jour « étaient plus adroites aux tirs par rapport aux autres et marquaient beaucoup de leurs tentatives ». Aussi, avec plusieurs fautes notées de la part de ses coéquipières, l’intérieure du Sénégal qui évolue aux Etats-Unis souligne que l’agressivité avec laquelle elles ont abordé la rencontre a amené ses camarades à en commettre. « Ce que les arbitres ne laissent pas passer », a-t-elle estimé. Moins en force hier, alors qu’elle était l’atout offensif numéro 1 de l’équipe, Bigué Sarr estime qu’elle était « très excitée hier soir et je me précipitais trop. C’est pourquoi j’ai raté les paniers que je ne ratais pas d’habitude ». En demi-finale, les Lionnes feront face à Madagascar dont les joueuses ont sorti hier, les représentantes du pays hôte, les Kino-Congolaises, par 56 à 53. Une déception pour les locales d’autant plus que le président de la République était dans les gradins pour les supporter. Ce sera donc un match difficile en perspective mais les deux Lionnes ne craignent aucun adversaire dans ce tournoi dont elles respectent tous les participants. « On ne compte pas baisser les bras comme on l’a fait jusqu’ici », a estimé Khadija. Pour sa part, Bigué promet « d’être plus calme pour assurer les points faciles ».

TENNIS DE TABLE

Bigué Sèye se qualifie au tour suivant

L’autre discipline sportive au programme du jour, le tennis de table dispute ses compétitions au Centre nationale de la Police. Bigué Sèye qui était en lice en simple chez les dames a battu la Nigérienne Ramata Moutari Ibrahim par 3 sets à 0 avec un total de 33 points gagnés contre 27 lors des trois manches (11-9, 11-9 et 11-9). Au tour suivant, elle devrait faire face à l’Haïtienne Shakira Pierre qui ne s’est finalement pas présentée. Cela lui a donné le point de la victoire. Elle fera face aujourd’hui à la Burkinabè Mamounata Derra pour une qualification au tour suivant. Son compatriote Souleymane Traoré n’a pas eu ce parcours puisqu’il a été battu dans son combat par le Malgache Fabio André Rakotoarimanane par 3 sets à 0 (11-2, 11-2 et 11-3). L’équipe mixte que les deux joueurs composaient n’a également pas pu se qualifier pour le tour suivant puisqu’elle a été battue par une paire burkinabé par 3 sets à 0 (11-7, 11-9, 11-8).

TABLEAU DES MÉDAILLES

Le Sénégal occupe la 4e place

Avec les trois podiums occupés hier, le Sénégal fait un bond de trois places au tableau des médailles de ces Jeux de la Francophonie. Les récompenses acquises ce jour portent le total à 8 médailles dont quatre en or, deux en argent et trois de bronze. Une moisson, œuvre de la lutte et de l’athlétisme, qui place le Sénégal au pied du podium où trône sans conteste le Maroc qui totalise à ce jour, 20 médailles (8 en or, 6 en argent et 6 en bronze). La Roumanie qui s’est notamment illustrée en lutte occupe la deuxième place avec également 8 titres (or) mais 5 en argent et 7 en bronze pour un total de 17 médailles. Le Cameroun complète le podium après les belles prestations de ses athlètes sur les pistes du Stade des Martyrs qui portent leur moisson à 18 podiums (5 en or, 4 en argent et 7 de bronze). Ousseynou POUYE (Envoyé spécial)

Source : https://lesoleil.sn/jeux-de-la-francophonie-encore...